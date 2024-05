Stasera birriamoci: Blind pils al Birrone

GIOVEDI' 23 MAGGIO da Birrone Schio torna: STASERA BIRRIAMOCI!!

Una serata da condividere con chi vuoi in compagnia della nostra BLIND PILS, la Czech Pils di Birrone intensa e profumata, caratterizzata da un'elegante luppolatura che ne esalta il malto e bilancia perfettamente l'amaro del luppolo!

Per l'occasione SOLO PER UN GIORNO BLIND PILS MEDIA A 4€ !!



Via Tommaseo, 2, Schio

388.6222258