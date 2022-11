Stand up: concerto gospel (e non solo) della Bassano Bluespiritual Band

STAND UP! IN PIEDI PER LA VITA concerto Gospel (e non solo) della Bassano Bluespiritual Band

direttore Lorenzo Fattambrini

evento a favore dell’Associazione Oncologica “San Bassiano” ODV

Domenica 18 dicembre 2022, ore 20:00

PALABASSANODUE

BASSANO DEL GRAPPA (VI)



"La felicità più grande

non sta nel non cadere mai,

ma nel risollevarsi sempre dopo una caduta."

(Confucio)



La Bassano Bluespiritual Band ancora sul grande palco del PalaBassanoDue per un coinvolgente evento a favore dell'Associazione Oncologica "San Bassiano" ODV.

Il gruppo vocale-strumentale guidato da Lorenzo Fattambrini ritorna in scena per il tradizionale concerto natalizio di gospel e non solo, arricchito anche in questa occasione dalla eccezionale partecipazione della soulsinger Chiara Luppi.

Il titolo dell'evento sarà, non a caso, "STAND UP! IN PIEDI PER LA VITA".

La forza evocativa di questo slogan trascenderà il sentiero musicale della proposta BBB, declinata al ritmo delle emozioni, focalizzata sulla capacità di risollevarsi sempre dopo gli ostacoli che inevitabilmente incontriamo nel nostro percorso umano.

"Solo chi ha sperimentato la luce e l’oscurità, la guerra e la pace, l’ascesa e la caduta, solo quella persona ha veramente sperimentato la Vita," ci ricorda lo scrittore Stefan Zweig.

E la Musica accompagna, provoca, sostiene, può fare cambiare situazioni, perché "non esiste un’altra volta", superando anche i limiti imposti dalla fisica, oltre le "correnti gravitazionali": ognuno di noi è "un Essere speciale" di cui avere cura.

"Vivi la Vita!" è il messaggio che con energia ci ripetiamo ad ogni ri-nascita.

"Vivi la Vita!" è il mantra che dovremmo recitare ogni giorno e che torna potente ad ogni Natale!

In piedi, per non morire.

Il concerto è inserito nella programmazione di Nativitas Veneto





Presenta Barbara Todesco

Biglietti:

€ 15,00 (platea)

€ 12,00 (spalti)



prevendite:

Ass. Oncologica San Bassiano ODV

340 9967046 (Dina) - 333 4328147 (Marco)



Pasticceria Dolce Bassano, p.za Zaine, 14 - Bassano DG

0424 523875



Pick Up, via J.Da Ponte, 52 - Bassano DG

0424 523000



CHIARA LUPPI



Chiara Luppi di origini italo armene è artista poliedrica e talentuosa.

Non solo cantante, autrice ma anche cantattrice.

Nel suo curriculum esibizioni live, tanto studio, la partecipazione a The Voice nel 2013 in squadra con Raffaella Carrà.

Chiara Luppi nel 2013 è anche a Sanremo Giovani con il brano “Per un Attimo” che si classifica tra i primi dieci.

Lavora con Michele Guardì e Pippo Flora ne I Promessi Sposi, dove interpreta Perpetua.

Collabora dal vivo con artisti quali Ronnie Jones, James Thompson, duetta con Durga McBroom dei Pink Floyd in The great gig in the Sky.

Apre il concerto di Zucchero a Parma, di Mario Biondi al Piper di Roma nelle Tommy Hilfighter session, di Cesare Cremonini con Cheryl Porter a Bologna.

Duetta con Umberto Tozzi nel disco “Yesterday Today” nella hit “Si può dare di più”, nell'inedito “Mi apri o no” è backing vocal del disco.

E ancora accanto ad Alberto Fortis, Alan Sorrenti, Alexia al Blue Note di Milano, Dr Feelx al Chiambretti Night.

Voce di sigle televisive e spot nazionali tra cui Rtl “Very Normal People”.

Numerose le partecipazioni Rai da Storie Italiane a Uno Mattina in famiglia da sola e con la band.

Da segnalare la fortunata ed elegante collaborazione con il Gianluca Carollo Modern Jazz Quartet.

E’ ospite per la seconda volta al concerto di Natale della Bassano Bluespiritual Band.

https://www.chiaraluppi.com/



BELIEVE, BLESS & BE HAPPY:

LE TRE B della BASSANO BLUESPIRITUAL BAND



Il territorio bassanese è ricco di formazioni corali che frequentano repertori di matrice afroamericana; tra le varie realtà la Bassano Bluespiritual Band (amichevolmente chiamata BBBand) dal 2015 condotta da Lorenzo Fattambrini, vanta un percorso artistico che negli anni ha saputo evolvere spaziando in vari ambiti.

Nata nel 2002 da un gruppo di appassionati cantori, come spesso accade, riuniti sotto lo slancio della musica Gospel si è poi via via dimostrata capace di spaziare anche in altri ambiti musicali: il repertorio si è infatti arricchito fino a frequentare la musica blues, il pop, il rock e anche la musica classica, senza soluzione di continuità in una caleidoscopica proposta musicale, sempre vivace e coinvolgente, mantenendo una propria peculiare mission: esprimere con il canto la gioia di vivere.

I concerti proposti dalla BBBand son contraddistinti dalle tre B: attraverso la fiducia in se stesso o in un dio (Believe! Credi!) l’uomo conquista una visione positiva della realtà dove il bene-dire (Bless!) si contrappone alla più facile lamentazione, creando così i presupposti per lasciarsi coinvolgere dalla gioia (Be Happy! Sii felice!).

Il gruppo ha inoltre ideato il progetto denominato “Grazie Gospel”, attraverso il quale realizza eventi mirati al sostegno delle attività solidali del territorio e mettendo la propria musica al servizio di associazioni operanti nella cooperazione.

Da settembre 2015 la direzione affidata a Lorenzo Fattambrini ha dato avvio ad una profonda ristrutturazione artistica, rilanciando la BBB in un'ottica particolarmente attenta all’originalità delle proposte musicali.

Nel 2018 è stato realizzato il CD “LIBERI DI VOLARE” una raccolta di brani che segnano il percorso umano ed artistico compiuto dalla Bassano Bluespiritual Band nel triennio 2015-2018; è un disco ricco della musica, delle emozioni, dei colori che hanno tracciato la rotta seguendo i battiti del cuore della BBBand in un entusiasmante libero volo.



www.bassanobband.com

https://www.facebook.com/BassanoBluespiritualBand/

https://www.youtube.com/channel/UCrCMRlpVQ3aXAqf8NgN6Xhg

https://www.facebook.com/fattambrinilorenzo/



IL DIRETTORE

LORENZO FATTAMBRINI



E' diplomato in Canto, in Musica Corale e Direzione di Coro e Didattica della Musica.

Ha collaborato con molti Artisti e Musicisti, confrontandosi con vari generi musicali, dalla musica antica al pop, al jazz, alla world music, con una particolare attenzione per la musica vocale. Ha realizzato diverse incisioni discografiche e partecipato ad alcune trasmissioni nelle principali reti radio-televisive.

Ha collaborato con varie formazioni, dal Coro “Città di Thiene” ad altre realtà corali d’assieme di tipo pop-jazz (Blue Bop Quartet, N’TEE Singers, 3DM Trio, Vocal Syndicate ed altri).

Nel 2003 ha ideato l’IMT VOCAL PROJECT, gruppo vocale con il quale ha conquistato diversi premi e riconoscimenti (Festival della Coralità Veneta 2012, Vittorio Veneto 2013 e altri) svolgendo una intensa attività artistica.

Dal 2015 ricopre il ruolo di Direttore Artistico della Bassano Bluespiritual Band, storica formazione vocale-strumentale di tipo gospel-pop della città di Bassano del Grappa (VI).

Si occupa di didattica musicale per le scuole ed è insegnante di Educazione Musicale per la scuola secondaria di primo e secondo grado; come formatore vocale è insegnante di Canto e Vocalità Moderna presso l’Istituto Musicale Veneto “Città di Thiene" e viene regolarmente invitato a tenere atelier dedicati al canto acappella e vocal-pop; ha collaborato con il settore Musica Sacra dell’Ufficio Liturgico della Diocesi di Vicenza; è stato componente della Commissione Artistica della Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali (ASAC) del Veneto e direttore editoriale del periodico associativo Musica Insieme.

È attivo come arrangiatore e compositore di diversa musica vocale e strumentale; vanno citati tra le altre alcune assegnazioni e opere: "PREMIO QUARTETTO CETRA" (1997); premio "MANTICeVOCE" (2003); "NECDUM HABETIS FIDEM", oratorio sacro per soli, coro e orchestra (2010-13); premio “BONDÌ CARA VENEZIA” (2022).