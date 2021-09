Stand up comedy a Vicenza

Domenica 26 settembre continua al Lucky Brews la rassegna di stand up comedy organizzata e presentata dalla comica vicentina Sofia Gottardi, presente sul diario di Smemoranda 2022.

La rassegna, al suo terzo appuntamento, ha l'obbiettivo di portare a Vicenza monologhi comici alternativi alle offerte televisive, prive di censura su linguaggio e temi e aperte alla sperimentazione.

Lo spettacolo dura un' ora, è vietato ai minori di quattordici anni (tranne ai più ribelli) e ospiterà gli esilaranti Davide Sberna e Maristella Losacco.



Davide Sberna, bresciano, è una mitraglia di battute e idee comiche che non teme di sfociare nel black humor più punk. Volto già conosciuto al pubblico del Lucky Brews.



Maristella Losacco, provincia di Bari, ha partecipato al programma tv "Stand up Comedy" a Comedy Central, affronta le tragedie quotidiane con nonchalance e cinicismo ma senza mancar di leggerezza.



Lo spettacolo inizia alle 21.00, l' ingresso è gratuito con la possibilità di un'offerta volontaria. Caldamente consigliata la prenotazione al 0444 301664

