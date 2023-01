“Stand up Balasso” con Gigi Mardegan allo Spazio Bixio

Da comico a comico, da attore ad attore, sarà un omaggio d’autore la riproposizione dello spettacolo “Stand up Balasso” che Gigi Mardegan proporrà venerdì 27 e sabato 28 gennaio alle 21 al Teatro Spazio Bixio di Vicenza, nell’ambito di “Mutazioni 03”. La rassegna del Comune di Vicenza, giunta alla sedicesima edizione, animerà fino al 15 aprile il vivace palcoscenico di via Mameli, curata per la parte artistica e organizzativa da Theama Teatro in collaborazione con FOR.THE – centro di formazione teatrale.

Al di là della sua potente carica comica, il monologo di Natalino Balasso ha colpito Mardegan per il suo superare la risata in sé: “Raramente mi è capitato di ridere tanto ad uno spettacolo teatrale – spiega infatti l’attore trevigiano – ma Natalino è andato oltre, ricordandomi due grandi del teatro, Ruzante e Dario Fo, per ispirazione storica, fantasia, sarcasmo, ironia e autoironia, per lo sberleffo e il paradosso e con un riferimento costante all’attualità”.

Ottenuta la concessione esclusiva di Balasso per l’allestimento, Mardegan si è interrogato sulla forma da dare allo spettacolo, per il quale si è avvalso della collaborazione artistica di Roberto Cuppone, al suo fianco in numerosi successi teatrali: “La mia interpretazione – commenta – risentirà inevitabilmente molto dell’eccellente originale, ma ciò avviene anche perché quello spirito satirico e quella cultura fanno parte delle mie caratteristiche istrioniche”.

Al pubblico, allora, il piacere di rigustare i tragicomici racconti dell’Iliade e dell’Odissea, di Circe e Polifemo, del Torbolo e di Padre Basso, dei somari Sumeri e della calata di Cristo e San Pietro in Polesine, in una coinvolgente orchestrazione di registri linguistici e declinazioni comiche, da quelle più dirette al sottile sarcasmo.

Per lo spettacolo, prodotto da Satiro Teatro, biglietti interi a 15 euro, a 12 i ridotti. Per informazioni e prenotazioni (consigliate): info@theama.it oppure 0444.322525, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; nel giorni di spettacolo, dalle 10 alle 18, è attivo il numero 392 1670914. Informazioni anche su www.teatrospaziobixio.com.