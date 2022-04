Stagioni d'amore, Rent al Teatro San Marco

Uno spettacolo musicale di Rainbow Musical Company

Domenica ? ?????? ???? ore ??:??

Teatro San Marco, Contrà S. Francesco, 76 - VICENZA (VI)

Trama:

Sulle note di ???????? ?????? con gli adattamenti di ?????????? ?????? prende vita una favola moderna dal retrogusto agrodolce.

Nel caos natalizio dell’East Village un manipolo di amici si ritrova a combattere con problemi legati al razzismo etnico e sessuale, con l’ambiguità, la malattia, il dolore, la solitudine, l’emarginazione, la povertà, la disillusione e la paura.

Ma “gli istanti” di vita vera, nel bene o nel male rimangono nei cuori, creando dei legami e contribuendo a creare quel grande mosaico in technicolor che è la vita.

?????,????,?????,?????, ???????, ???????, ?????? ?? ?????. Amici e sconosciuti, persone come noi alle prese con le difficoltà di essere sieropositivi, nella grigia NY di fine anni 80. Ridono, litigano, si lasciano, si prendono e vivono tutto sempre fino in fondo perché ogni attimo potrebbe essere l'ultimo e loro lo sanno bene: ?? ?????? ? ??? ????!

Per info e prenotazione:

https://bit.ly/3x0EvGA

Telefonicamente al 0444-922749, dal lunedì al venerdì, 10:00-12:00 e 15:00-18:00

Parte del ricavato sarà devoluto all' Associazione Nazionale Sindrome di Noonan e RASopatie ODV