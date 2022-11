Stagioni d'amore - Rent al Busnelli di Dueville

il 26 novembre alle ore 20,45 la compagnia Rainbow Musical Company - Colora la tua Passione va in scena con il nuovo spettacolo musicale, presso il Cinema Teatro Busnelli, Via Dante 30, Dueville (VI)

STAGIONI D'AMORE - RENT

Nel caos natalizio dell’East Village di New York un gruppo di amici si ritrova unito a combattere con problemi legati al razzismo etnico e sessuale, con l’ambiguità, la malattia, il dolore, la solitudine, l’emarginazione, la povertà, la disillusione e la paura.

Ridono, litigano, si lasciano, si prendono e vivono tutto sempre fino in fondo perché ogni attimo potrebbe essere l'ultimo e loro lo sanno bene: è adesso o mai più!



Per acquisto e ritiro biglietto fisico contattare 3510549268