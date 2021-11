Stagione teatrale ad Arzignano: il programma del Mattarello

Riparte il Teatro Mattarello di Arzignano con il primo spettacolo il 9 dicembre. Sono previsti sette spettacoli in abbonamento, due fuori abbonamento, un concerto sinfonico, undici spettacoli per gli studenti e le studentesse e dodici corsi di teatro con le scuole con più di settecento bambini e bambine, adolescenti e giovani coinvolti. Questi sono i numeri di un cartellone innovativo, sorprendente, coraggioso che conferma la tradizione di qualità del Teatro Mattarello e guarda alle nuove generazioni.

Il programma si apre il 9 dicembre con il ritorno ad Arzignano dall’amatissimo Federico Buffa e proseguirà con grandi nomi del teatro italiano come Carlo Cecchi, Maria Amelia Monti, Dario Ballantini, Enrico Guarneri in un cartellone che alterna il comico al drammatico, il classico al contemporaneo, la commedia al cabaret.

TEATRO DI ARZIGNANO – STAGIONE 2021/2022

ILPROGRAMMMA

Giovedì 9 dicembre 2021, ore 21.00

Abbonamento

Federico Buffa

AMICIFRAGILI – RIVADEANDRÉ

di Marco Caronna, Federico Buffa

regia Marco Caronna

Fabrizio De Andrè e Gigi Riva si incontrano dopo una partita a Genova, nell’anno dello scudetto del Cagliari. Federico Buffa è lo splendido narratore di questo dialogo tra due anime “randagie” che rappresentano due grandi passioni italiane: le canzoni e il calcio.

Venerdì 17 dicembre 2022, ore 21.00

Fuori Abbonamento

Orchestra di Padova e del Veneto

CONCERTOSINFONICO

direttore Marcello Bufalini

pianoforte Antonio Camponogara

corno inglese Erika Rampin

tromba Filippo Lombardi

Torna il tradizionale concerto sinfonico con l’Orchestra di Padova e del Veneto e il maestro Antonio Camponogara con un percorso musicale a ritroso dal XX al XIX secolo per gli auguri di Natale in musica. Musiche di Colpand, Shostakovich e Grieg (1843 – 1907)

Giovedì30 dicembre 2021, ore 21.00

Fuori abbonamento per i cento anni dalla morte di Mario Rigoni Stern

Le Falìe

L’OSTERIADEL TEMPO FERMO

di Alessandro Anderloni

liberamente ispirato dal racconto Osteria di confine di Mario Rigoni Stern

regia Alessandro Anderloni

Nei cento anni dalla nascita di Mario Rigoni Stern, Le Falìe portano inscena una storia di memoria e di speranza, nel tempo della Grande Guerra, nell’Osteria di Confine narrata dallo scrittore di Asiago dove si incontrano passato, presente e futuro.

Martedì11 gennaio 2022, ore 21.00

Abbonamento

Carlo Cecchi

DOLORESOTTO CHIAVE

SIK-SIKL’ARTEFICE MAGICO

di Eduardo De Filippo

regia Carlo Cecchi

Carlo Cecchi è lo splendido protagonista di due atti unici di Eduardo De Filippo, nel primo affronta tema della morte in chiave comica, nel secondo è illusionista maldestro e squattrinato i cui numeri di prestigio finiranno in tragico ed esilarante epilogo.

Venerdì11 febbraio 2022, ore 21.00

Abbonamento

Raffaele Braia, Valerio Tambone

CABARETSACCO E VANZETTI

da Michele Santeramo

progetto e regia Gianpietro Borgia

Il linguaggio del cabaret per raccontare la storia di Sacco e Vanzetti, Condannati e giustiziati per un crimine che non avevano commesso, i due emigranti siciliani sono diventati un simbolo universale delle battaglie per i diritti di uguaglianza e di giustizia.

Sabato26 febbraio 2022, ore 21.00

Abbonamento

Dario Ballantini

BALLANTINI& PETROLINI

di Dario Ballantini

dalle opere di Ettore Petrolini

regia Massimo Licinio

Un brillantissimo Dario Ballantini si trasforma nei personaggi più celebri creati dal genio di Ettore Petrolini: Gigi “Il Bullo”, Salamini, la Sonnambula, Amleto, Nerone, Fortunello e Gastone. Un campione del trasformismo che di Petrolini è il degno erede.

Maria Amelia Monti, Roberto Turchetta

Abbonamento

LAPARRUCCA

da La Parrucca e Paese di mare di Natalia Ginzburg

regia Antonio Zavatteri

Due mattatori della scena per uno dei testi più ironici di Natalia Ginzburg, dove la comicità si mescola al dramma. Gli ingredienti sono una coppia in crisi, un litigio in una stanza d’albergo, il marito frustrato e la moglie incinta dell’amante.

Venerdì25 marzo 2022, ore 21.00

Fuori Abbonamento per i centocinquant'anni

dalla nascita di Achille Beltrame

Alessandro Anderloni e la Compagnia dei Musici

Fuori abbonamento per i centocinquant’anni dalla nascita di Achille Beltrame

L’ITALIADI ACHILLE BELTRAME

scritto e diretto da Alessandro Anderloni

A centocinquant’anni dalla morte dell’arzignanese Achille Beltrame, le sue tavole per “La Domenica del Corriere” raccontano la storia d’Italia con i canti del primo cinquantennio del Novecento e con la narrazione in parole, immagini.

Mercoledì30 marzo 2022, ore 21.00

Abbonamento

Enrico Guarneri

IMALAVOGLIA

da Giovanni Verga

regia Guglielmo Ferro

Sedici attori e attrici in scena per un’imponente trasposizione teatrale del capolavoro di Verga, con le vicende della famiglia di Acitrezza e con uno grande Enrico Guarneri a interpretare Padron ’Ntoni, in un affresco corale che è un pezzo della storia d’Italia.

Giovedì21 aprile 2022, ore 21.00

Abbonamento

Agnese Fallongo, Tiziano Caputo

…FINOALLE STELLE!

SCALATAIN MUSICA LUNGO LO STIVALE

di Agnese Fallongo, Tiziano Caputo

regia Raffaele Latagliata

Si può scalare in musica l’Italia? È quello che fanno Tonino e Maria, partendo dalla Sicilia e attraversando regioni, dialetti e soprattutto canti lungo lo Stivale. I due cercano, come tanti giovani idealisti e innamorati, la grande occasione che cambierà le loro vite.



ABBONAMENTI E BIGLIETTI

Abbonamenti in vendita fino al 30 novembre e biglietti da mercoledì 1 dicembre 2021 presso la Biblioteca Civica “Giulio Bedeschi” con i seguenti orari: lunedì e mercoledì dalle 16 alle 18 - tel. 0444 476543