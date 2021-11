Nuova stagione teatrale a Bassano: Michele Placido, Lella Costa, Umberto Orsini, Giulio Casale

Grandi autori interpretati da affermati interpreti capitanati da: Michele Placido, Sebastiano Lo Monaco, Anna Bonaiuto, Milena Vukotic, Lella Costa, Umberto Orsini, Franco Branciaroli, Ettore Bassi, Giulio Casale.

Così si presenta la nuova stagione teatrale 'È ORA DI TEATRO!' della Città di Bassano del Grappa, che sottolinea come questo sia il tempo, per gli artisti e per il pubblico, di tornare ad abitare lo spazio teatrale dopo lunghi periodi di limitazioni, è tempo di ritrovarci al Teatro Remondini. Una sfida che questa stagione raccoglie in pieno, proponendo un cartellone di 9 titoli, di cui uno fuori abbonamento, coniugando grandi classici in nuovi e importanti allestimenti e nuove drammaturgie, tutti interpretati da grandi protagonisti della scena nazionale, per incontrare il gusto dei diversi pubblici della platea bassanese.

Programma

14 DICEMBRE 2021 - POLLI D'ALLEVAMENTO (SPETTACOLO FUORI ABBONAMENTO)

con: Giulio Casale

Testo di: Giorgio Gaber e Sandro Luporini

Arrangiamenti originali di: Franco Battiato e Giusto Pio

Direzione di scena: Simone Rota

Una produzione: Fondazione Giorgio Gaber Polli d'allevamento, un omaggio al teatro canzone di Gaber-Luporini, in un riallestimento molto fedele al celebre spettacolo originale. A far rivivere sul palcoscenico uno dei testi più significativi dell’opera di Gaber-Luporini è Giulio Casale, che ne ha curato anche la regia. Con le musiche originali arrangiate da Franco Battiato e Giusto Pio.

17 GENNAIO 2022 - ENRICO IV

di Luigi Pirandello

Regia Yannis Kokkos

Con Sebastiano Lo Monaco, Mariàngeles Torres, Claudio Mazzenga, Rosario Petix, Luca Iacono

e con Sergio Mancinelli, Francesco Iaia, Giulia Tomaselli, Marcello Montalto, Gaetano Tizzano, Tommaso Garrè

produzione Associazione SiciliaTeatro, Teatro Biondo di Palermo, Teatro Stabile di Catania, Teatro Stabile del Veneto L’Enrico IV di Pirandello, con la regia del maestro greco Yannis Kokkos, coniuga lo sguardo di uno fra i maggiori autori europei del Novecento, con la cultura e l’esperienza di uno dei più incisivi e stimati registi viventi. Pirandello nei suoi drammi ha rappresentato sovente la pazzia come rifiuto della gabbia delle convenzioni sociali e ha spesso messo in scena “il teatro nel teatro”, smascherando la stessa convenzione teatrale.

1 FEBBRAIO 2022 - LA BOTTEGA DEL CAFFÈ

di Carlo Goldoni

Regia di Paolo Valerio

con Michele Placido (Don Marzio), Luca Altavilla (Trappola), Emanuele Fortunati (Eugenio), Ester Galazzi (Vittoria), Anna Gargano (Lisaura), Armando Granato (Guardia), Vito Lopriore (Pandolfo), Francesco Migliaccio (Ridolfo), Michelangelo Placido (Leandro), Maria Grazia Plos (Placida)

Coproduzione: Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Goldenart Production, Fondazione Teatro della Toscana In quello che è uno dei maggiori capolavori di Goldoni, Michele Placido interpreta “l’antieroe” Don Marzio, nobile napoletano frequentatore de “La bottega del caffè”. Moderna e complessa, ricca di ironie e acutezze, la commedia sviluppa le linee della sua fondamentale riforma drammaturgica in una storia corale, incentrata su un microcosmo attraverso cui Goldoni tratteggia uno sfaccettato affresco sociale e umano.

8 FEBBRAIO 2022 - GIUSTO LA FINE DEL MONDO

Di Jean-Luc Lagarce, traduzione Franco Quadri

Regia Francesco Frangipane

Con Anna Bonaiuto, Alessandro Tedeschi, Barbara Ronchi, Vincenzo De Michele, Angela Curri

produzione Argot Produzioni – Teatro Metastasio di Prato, in collaborazione con Pierfrancesco Pisani e AMAT Giusto la fine del mondo è un testo poetico e lancinante, un trionfo dell’incomunicabilità incastonato in una messinscena commovente e superba. Louis è uno scrittore e, malato, torna nel suo paese natale per rivedere i suoi familiari e comunicare la notizia della sua malattia. Un testo drammaticamente intrecciato con la vicenda personale dell’autore, Jean-Luc Lagarce, uno tra gli autori più rappresentati in Francia, che la scrive nel 1990, profetizzando la propria scomparsa con appena 5 anni di anticipo.

22 FEBBRAIO 2022 - A SPASSO CON DAISY

di Alfred Uhry, nell'adattamento teatrale di Mario Scaletta

regia di Nicasio Anzelmo

con Milena Vukotic e Salvatore Marino Già Premio Pulitzer e film da quattro Oscar, A spasso con Daisy è ora un delizioso spettacolo teatrale con la bravissima Milena Vukotic, che interpreta l’anziana Daisy in una storia delicata e divertente capace di raccontare con umorismo un tema complesso. Daisy, anziana maestra in pensione, è una ricca signora ebrea vitale e indipendente, assolutamente maldisposta verso la decisione del figlio di assumerle un autista. Per fortuna Hoke, l’autista di colore, è paziente e capace di sopportare tutte le stranezze della vecchia signora, e giorno dopo giorno, la diffidenza iniziale lascia il posto a un rapporto fatto di un affetto profondo.

9 MARZO 2022 - SE NON POSSO BALLARE…

con Lella Costa

ispirato a 'Il catalogo delle donne valorose' di Serena Dandini

Regia di Serena Sinigaglia

Un progetto a cura di Mismaonda prodotto da Centro Teatrale Bresciano e Teatro Carcano, Partner The Circle Italia Lella Costa si ispira al catalogo delle “donne valorose” stilato da Serena Dandini per mettere in scena donne intraprendenti, controcorrente, spesso perseguitate, a volte incomprese, che hanno lottato per raggiungere traguardi che sembravano impensabili. Donne valorose che hanno segnato la storia, ma che con difficoltà appaiono nei libri di storia.

Ci sono Marie Curie, Tina Anselmi, Tina Modotti, Martha Graham e Pina Bausch. Maria Callas ed Emily Dickinson. Entrano una dopo l’altra, nel gran salone da ballo e ballano. Ballano Ingrid Bètancourt, Hannah Arendt, Grazia Deledda, Iolanda D’Aragona, Anna Frank, Eloisa, Artemisia Gentileschi e molte, molte altre, più di… cento!

18 MARZO 2022 - L’ATTIMO FUGGENTE

Regia di Marco Iacomelli

Con Ettore Bassi e Mimmo, Chianese, Marco Massari, Matteo Vignati, Alessio Ruzzante, Matteo Napoletano, Matteo Sangalli, Leonardo Larini, Edoardo Tagliaferri e Sara Giacci. A trent’anni dal debutto cinematografico, Ettore Bassi veste i panni del professor Keating nella trasposizione teatrale de L’Attimo Fuggente, film cult con protagonista Robin Williams che ha fatto emozionare diverse generazioni. L’adattamento è dello stesso Tom Schulman, premio Oscar per la sceneggiatura originale del film, che proprio nel trentesimo anniversario ha deciso di farne una pièce teatrale. Anno 1959, John Keating, insegnante di letteratura, arriva nel collegio maschile di Welton, nello stato del Vermont: il suo approccio didattico è tutto tranne che tradizionale, le sue parole e il suo “metodo” d’insegnamento cambieranno per sempre le vite dei ragazzi della sua classe.

29 MARZO 2022 - POUR UN OUI OU POUR UN NON

di Nathalie Sarraute

regia Pier Luigi Pizzi

con Umberto Orsini e Franco Branciaroli

Produzione Compagnia Orsini e Teatro de Gli Incamminati in collaborazione con il Centro Teatrale Bresciano



Come possono le parole “non dette” o le intonazioni ambigue, guastare una vecchia amicizia? La commedia di Nathalie Sarraute, fra le più importanti scrittrici francesi del novecento, mette al centro della scena la forza delle parole con incomparabile abilità. La prosa della Sarraute, è un banco di prova per due grandi artisti della parola e del teatro come Franco Branciaroli e Umberto Orsini, insieme sulla scena dopo tanti anni. A guidarli sarà uno dei maestri indiscussi dello spettacolo, Pier Luigi Pizzi, che ritorna qui al suo antico amore per la prosa.



5 APRILE 2022 - TRADIMENTI

di Harold Pinter

regia Michele Sinisi

con Stefano Braschi, Stefania Medri e Michele Sinisi

produzione Elsinor Centro di Produzione Teatrale con il contributo di Next-Laboratorio delle idee Si può vivere dentro una gabbia, riuscendo comunque a trovare la propria libertà? E’ questa la tensione più affascinante di Tradimenti del drammaturgo inglese Harold Pinter che, dal 1978 (anno del suo debutto londinese) continua a colpire come una magnifica trappola scenica ed esistenziale che intreccia le relazioni d’amicizia, coniugali ed extraconiugali tra Jerry, Robert ed Emma. Un triangolo a tutti gli effetti, dalla trama apparentemente semplice: ma il susseguirsi dei fatti lascia piano piano spazio alla complessità dei tre personaggi, accomunati da un segreto a volte difficile da portare.

In programma un trittico di grandi autori dal settecento al novecento: Goldoni (con La Bottega del caffè), Pirandello (con l’Enrico IV), Pinter (con Tradimenti), due straordinari autori francesi scomparsi poco prima del 2000: Nathalie Sarraute (con Pour un oui o pour un non) e Jean Luc Lagarce (con Giusto la fine del mondo), due titoli da altrettanti film di grande successo di fine anni ’90 premiatissimi anche con l’Oscar (A spasso con Daisy e L’attimo fuggente), oltre a due grandi interpreti: l’uno del teatro-canzone e l’altra straordinaria mattatrice della scena italiana.

Inaugurazione il 14 dicembre, proprio con il titolo fuori abbonamento: POLLI D’ALLEVAMENTO, un omaggio al teatro canzone di Giorgio Gaber, in un riallestimento molto fedele al celebre spettacolo originale. A far rivivere sul palcoscenico uno dei testi più significativi dell’opera di Gaber-Luporini è Giulio Casale, che ne ha curato anche la regia. Con le musiche originali arrangiate da Franco Battiato e Giusto Pio.

Una stagione densa, che attraversa generi e poetiche, in viaggio tra diverse drammaturgie in grado di divertire, con intelligenza, e suscitare riflessioni profonde. Diversi modi di intendere il teatro, di accompagnare il pubblico tra il suo rito e la sua magia. Finalmente, come prima!



