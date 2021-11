Stagione di prosa del teatro Modernissimo di Noventa Vicentina

In partenza la stagione 2021/2022 del Teatro Modernissimo di Noventa Vicentina. Saranno sette gli spettacoli che l’Assessorato alla Cultura e il Circuito Teatrale Multidisciplinare Arteven / Regione del Veneto hanno programmato da novembre a marzo e non mancheranno quelli dedicati ai più piccoli.

Programma

21 novembre 2021 ore 15:00 e 18:00

Stagione di Prosa: Corrado Tedeschi, Camilla Tedeschi

PARTENZA IN SALITA è una simpatica commedia in cui un padre sessantenne separato e non rassegnato allo scorrere del tempo cerca di ricostruire un rapporto con la figlia ventenne arrabbiata, aiutandola a conseguire la patente. Le lezioni di guida fanno emergere i problemi che ci sono tra i due, ma saranno anche l’occasione per parlarsi e finalmente conoscersi più profondamente

Tel. 333-4725105

28 novembre alle ore 16:00

Teatro Ragazzi: IN VIAGGIO CON IL PICCOLO PRINCIPE

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani

Tel. 333-4725105

5 dicembre 2021 ore 15:00 e 18:00

Stagione di Prosa: PPTV, Teatro Stabile del Veneto, Giulio Scarpati

IL TEATRO COMICO la prima delle 16 commedie nuove che Carlo Goldoni scrisse a partire dal 1750 per l’impresario Medebach.

Tel. 333-4725105

12 dicembre 2021 ore 17:00

Stagione di Prosa: Compagnia “La Beffa”

I DUE FUNERALI

Tel. 339-1050755

19 dicembre 2021 ore 15:00 e 18:00

Stagione di Prosa: Sebastiano Somma, Morgana Forcella

VI PRESENTO MATILDE NERUDA racconto della grande storia d’amore tra Pablo Neruda e Matilde Urrutia. In questo reading teatrale con musica e tango dal vivo si delinea un ritratto completo dello scrittore, appassionato cantore dell’epica dei poveri pronto ad assumere nella propria voce le istanze degli oppressi.

Tel. 333-4725105

26 dicembre alle ore 16:00

Teatro Ragazzi: SONATA PER TUBI

Nando e Maila

Tel. 333-4725105

16 gennaio 2022 ore 17:00

Stagione di Prosa: Anna De Franceschi (Stivalaccio Teatro)

SUPER GINGER un viaggio fra scena e realtà raccontato dalle emozioni di una clown a tempo pieno. Anna De Franceschi interpreta un’acclamata performer da varietà, così padrona del proprio palco quando recita ma così indifesa nella vita privata che si cela allo sguardo dei fan.

Tel. 333-4725105

23 gennaio alle ore 16:00

Teatro Ragazzi: HANSEL E GRETEL

Gli Alcuni

Tel. 333-4725105

6 febbraio 2022 ore 17:00

Stagione di Prosa: Theama Teatro

VELENO A COLAZIONE una moglie che, provata da una convivenza troppo monotona e senza figli, decide di sopprimere il marito con un potente veleno: le dinamiche più contorte del matrimonio vengono sviscerate attraverso un umorismo spietato e graffiante, fino ad un finale divertente e imprevedibile.

Tel. 333-4725105

20 febbraio 2022 ore 17:00

Stagione di Prosa: Amici del Teatro D. Marchesin

VARIAZIONI ENIGMATICHE commedia – che a tratti si rivela anche un dramma – sull’inafferrabilità dei rapporti umani. Il giornalista Erik Larsen desidera incontrare Abel Znorko, premio Nobel per la letteratura che vive lontano dagli uomini su un’isola sperduta nel Mare di Norvegia, ossessionato dal ricordo di una donna con la quale ha mantenuto un’appassionata corrispondenza per quindici anni

Tel. 333-4725105

13 marzo 2022 ore 17:00

Stagione di Prosa: Centro Teatrale Lorenzo Da Ponte

CYRANO DE BERGERAC una delle opere in versi più famose del teatro mondiale. Una storia serrata, romantica e avventurosa, tenera ma allo stesso tempo violenta, da cui non si può non essere rapiti e sedotti.

Tel. 333-4725105

INFORMAZIONI

Ufficio Cultura tel 0444-788512/788570/788550

– Biblioteca Comunale 0444-860221

Storia del teatro di Noventa Vicentina

Inaugurato nel settembre 1876 con il nome di Teatro della Concordia, fu in seguito denominato Teatro Sociale. Ricostruito con l'aggiunta della bottega del caffè, e di un'ala per i camerini, fu riaperto nel dicembre del 1910.

La sala assunse l'attuale nome nel 1919 quando fu trasformata in cinema. Divenne di proprietà del Comune nel 1936. I lavori di restauro effettuati tra il 1982 e il 1985 hanno riportato l'edificio alla sua immagine originario, sia interna che esterna. Dal 1986 il Teatro è sede di importanti manifestazioni culturali.

A Noventa Vicentina cè una lunga tradizione teatrale grazie alla presenza di un piccolo gioiello il Teatro Modernissimo edificato alla fine dell800 con preciso stile Liberty e che fin da allora ha dato spazio a rassegne di spettacoli ed ospitalità alle compagnie locali.