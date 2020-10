Sprizziamo inglese

Conversazione in lingua Inglese.

Ogni MERCOLEDì sera dalle 18:30.

L'ora e il giorno ideali per rilassarsi, bere uno spritz o qualcos'altro e fare un po' di buona conversazione!

Ci vediamo al Caffè Abbazia di Arcugnano, un locale accogliente e dal clima rilassato dove ti sentirai subito a tuo agio così da poterti esprimere al meglio.

Adatto ai principianti e ai più esperti!

Per informazioni contattaci 3456907871