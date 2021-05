Spring Open Day:  Scuola Professionale DIEFFE Lonigo

Il parco e la terrazza panoramica dell’Istituto si popoleranno di stand “didattici”: la cucina green e sostenibile, l’orto a cucchiaio, l'arte della panificazione, bio: cocktails & wines, l'angolo delle eccellenze del territorio.

Una fiera culinaria a cielo aperto con tanto di pic-nic gourmet per tutti all’ora di pranzo. Un vero tour gastronomico che vedrà il coinvolgimento dei produttori locali (pastifici artigianali, caseifici, salumifici, cantine e ortaggi) con particolare riferimento alle DE.CO. (denominazioni comunali), fiore all'occhiello della provincia vicentina.

E’ tempo di scelte per i ragazzi delle scuole medie che dovranno decidere il futuro indirizzo scolastico al quale iscriversi, così sabato 8 maggio dalle ore 10 alle 18, la Scuola della Formazione Professionale DIEFFE di Lonigo organizza “Spring Open Day”: una giornata per accogliere studenti e famiglie presso la rinnovata sede in via S. Daniele, 60.

Una giornata per “sperimentare la scuola guidati dai migliori docenti e professionisti del settore, nonché un’opportunità per tutti i ragazzi che desiderano avvicinarsi al mondo della ristorazione di alto profilo.

Sabato 8 maggio, i ragazzi e le loro famiglie avranno la possibilità di partecipare ad attività coinvolgenti, come il laboratorio di pasta fresca, di ortaggi biologici, di salumi tipici e formaggi locali organizzati dall’Istituto in collaborazione con i produttori locali che saranno presenti durante la giornata.

Alberto Berto, docente di cucina, coinvolgerà i futuri studenti nel laboratorio La cucina sostenibile con preparazioni all’insegna della raffinatezza e del rispetto dell’ambiente mentre, i docenti Rocco Rescigniti e Damiano Santin introdurranno gli ospiti ad una professione artigianale, passando dalla tradizione all’innovazione durante il laboratorio L’arte della panificazione e pizzeria gourmet.

E ancora, sarà possibile partecipare al laboratorio Bio cocktail con Marco Pioggiarella, docente bartender, che organizzerà competizioni di cocktail freestyle partendo da prodotti naturali e rigorosamente alcool free.

Elisa Maule e Bessegato Alessandro mostreranno invece, l’eleganza del servizio agli ospiti in una location incantevole. Infine, i ragazzi saranno condotti dal docente Fabio Rossetto nel laboratorio L’orto a cucchiaio, un percorso originale dalla terra al piatto all’insegna della biodiversità. Non mancherà l’occasione per confrontarsi con i professori dell’area culturale che illustreranno la metodologia didattica innovativa.

Con lo Spring Open Day - dichiara Luca Schettini, Direttore Scuola della Formazione Professionale DIEFFE di Lonigo - vogliamo presentare la nostra scuola ai ragazzi delle medie interessati al mondo dell’enogastronomia e abbiamo pensato ad una proposta che coniuga cucina, formazione e creatività in un contesto laboratoriale, che è una specificità del nostro Istituto, per sottolineare gli aspetti caratteristici della nostra proposta formativa. Attraverso gli stand didattici vogliamo dare uno spaccato a 360° delle possibili strade che si possono aprire nell’ambito della ristorazione mentre, l’intervento di produttori e aziende locali ribadisce come la nostra scuola vuole essere una scuola del territorio, dinamica e aperta ai cambiamenti dei nostri giorni.

Durante la giornata, le famiglie e i ragazzi potranno effettuare il tour della sede DIEFFE di Lonigo, alla scoperta dei moderni laboratori e degli spazi attrezzati con la possibilità di degustare tutte le preparazioni dei vari stand.

Il percorso formativo permette di conseguire in 4 anni il diploma di tecnico di cucina o tecnico dei servizi di sala e bar formando una figura professionale specializzata e competente nei diversi ambiti della enogastronomia, dell'ospitalità, e della valorizzazione delle eccellenze agroalimentari locali, in sintonia con le esigenze del territorio in cui opera. E’ possibile inoltre, frequentare il 4° anno specialistico, dopo il triennio professionale al termine del quale viene rilasciata la qualifica di operatore della ristorazione. I percorsi di studi sono gratuiti perché realizzati con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014–2020 di Regione del Veneto.

Tutte le attività saranno svolte in sicurezza secondo le normative anti-covid. La prenotazione è obbligatoria. La partecipazione è gratuita.

Info e prenotazioni: Tel. 0444 432639 - lonigo@scuoledieffe.it

https://lonigo.scuoledieffe.it