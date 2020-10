Sposi Oggi al Centro Le Piramidi

Sabato 7 e domenica 8 novembre Sposi Oggi arriva in provincia di Vicenza!

All’interno del grande Centro Acquisti Le Piramidi a Torri di Quartesolo le coppie di futuri sposi troveranno i migliori professionisti del settore wedding che li aiuteranno ad organizzare il matrimonio dei loro sogni.

Immergersi nell'atmosfera del giorno più importante della propria vita sarà per i nostri ospiti un’esperienza magica e indimenticabile. Domenica 8 novembre le coppie potranno poi assistere ad una meravigliosa sfilata di abiti da sposa e gioielli.

La pre-registrazione è obbligatoria e gratuita nel nostro sito www.sposi-oggi.com



Contatti:

E-mail: info@sposi-oggi.com

Telefono: +39 324 870 4581

LOCATION

C/C Le Piramidi

Via Pola, 20

36040 - Torri di Quartesolo (VI)