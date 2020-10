Sposi Oggi mostra mercato a Villa Palma

Nell’affascinante Villa Palma a Mussolente (VI), nei pressi di Bassano del Grappa, il 28 e 29 novembre 2020, avrà luogo la XIX edizione di Sposi Oggi, la fiera sposi dedicata al mondo del wedding.

Arte e lusso si uniranno dando vita ad un evento esclusivo e professionale, in uno stile retrò e indimenticabile, in cui le coppie di fidanzati potranno immergersi nell'atmosfera del giorno più importante della loro vita.

La pre-registrazione è obbligatoria e gratuita nel nostro sito www.sposi-oggi.com



Contatti:

E-mail: info@sposi-oggi.com

Telefono: +39 324 870 4581

LOCATION

Villa Palma

Via Chemin Palma, 30

36065, Casoni (VI)