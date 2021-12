Spettacolo in Ca' d'Oro: Full Metal Ginger, Natalaccio 2021

Indirizzo non disponibile

La performance racconta la giornata tipica di una persona atipica: Ginger, una clownessa a tempo pieno che ogni giorno si adatta alla vita nel mondo moderno. Ginger vivrà i diversi momenti della quotidianità e le battaglie per la conquista di un posto nel mondo. Vittima dei ritmi imposti dalla società moderna, la nostra eroina affronterà con il suo stile dissacrante e naif le situazioni che troppo spesso accettiamo senza rifletterci troppo.

Lo spettacolo gioca su vari livelli di lettura, in modo da essere adatto a tutta la famiglia e strizza l’occhio a mostri sacri della commedia visuale come Chaplin o Lewis.

Riuscirà la nostra Ginger a sopravvivere al logorio della vita moderna?

Lo scopriremo solo ridendo, di lei, ma anche un po’ di noi.

Sabato 18 e domenica 19 dicembre 2021

Full Metal Ginger - Natalaccio 2021

di e con Anna De Franceschi

Inizio spettacolo ore 16:30

Cortile del Palazzo da Schio Ca’ d’oro

Corso Andrea Palladio, 147 Vicenza

biglietto unico € 3

acquistabile sul luogo di spettacolo dalle ore 15:30

StivalaccioTeatro

tel: 371 1984391

dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e durante l’apertura della biglietteria

info@stivalaccioteatro.it