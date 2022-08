Spettacoli la domenica mattina ad agosto in Loggia del Capitaniato

Indirizzo non disponibile

Prendono il via le “Domeniche d’agosto in Loggia del Capitaniato”, in piazza dei Signori: quattro spettacoli gratuiti che si svolgeranno la domenica mattina, promossi dall’assessorato alla cultura grazie alla disponibilità di quattro realtà con differenti proposte, si va dalla musica lirica, alla musica classica al cabaret, con una domenica dedicata anche alla danza.

Domenica 7 agosto, dalle 10 alle 12, la Compagnia Lirica “NuovaScena” proporrà il Gran matinée lirico.In programma arie, duetti e insiemi tratti da Barbiere di Siviglia, Elisir d’Amore, Rigoletto, Traviata, Bohème, Butterfly, Carmen, Contes d’Hoffmann e Pagliacci. Accompagnati al pianoforte dal maestro Stefano Bettineschi, protagonisti saranno i soprani Simonetta Baldin, Anna Maria Di Filippo, Fiorella Ingrassia e Antonella Casarotto, i tenori Michele Manfrè, Renato Rossi e Claudio Rossi, il mezzosoprano Floriana Sovilla, il baritono Pier Zordan e il basso Paolo Zandonà, arricchiti dal talento della giovane violinista Amneris Rossi per gli stacchi tematici dei vari brani. Testi e presentazioni a cura di Pier Zordan

Domenica 14 agosto si esibirà nel Concerto matinèe l’associazione Musicale Giustiniana di Vicenza. Dalle 9.30 alle 13 si potranno ascoltare brani tratti da Corelli, Beethoven, Schubert, Rachmaninov, Debussy, Albeniz e Torroba. Si esibiranno al pianoforte, alla chitarra, al flauto, al violino e si cimenteranno anche nel canto gli allievi e gli insegnanti dell'Associazione Musicale Giustiniana di Vicenza: Leonardo Vaccari, Elisabetta Tornicelli, Daniele Nabissi, Gabriele Francese, Riccardo Bortesi, Giulia Fortuna, Beatrice Bortesi e Beatrice Cariolato.

Il 21 agosto saranno in Loggia l’Asd Free Harmony Dance Time con la compagnia Hinterland Dance Theatre, dalle 10.30 alle 11.30, che si esibiranno nello spettacolo di danza contemporanea Time_The connection e con altre performace dei giovani allievi delle associazioni.

Infine Musica e cabaret live con il Trio Babata che farà cantare e ballare piazza dei Signori, domenica 28 agosto dalle 9.30 alle 13, in occasione del 30° anniversario della band (www.babata.it).