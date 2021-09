Spettacoli, installazioni, laboratori a Villa Angaran San Giuseppe

I sensi come strumenti per interpretare e interagire con il mondo. È questo il punto di partenza di IPERESTESIA Festival, la rassegna dedicata alle arti performative che si terrà dal 3 al 5 settembre 2021 negli spazi all'aperto della splendida Villa Angaran San Giuseppe di Bassano del Grappa.

L'iperestesia è l'aumento dell'eccitabilità delle terminazioni nervose. Il concept del festival parte da questo concetto per riflettere sul tema delle percezioni sensoriali in relazione al presente: un programma che include performance, laboratori, processi che si concentrano sulla sensorialità, prediligendo la contaminazione tra teatro e danza e le ricerche sui linguaggi del contemporaneo.



Venerdì 3 settembre

Ore 9.30 nell'orangerie di Villa Angaran con LUOGHI SPETTACOLARI, un workshop a cura della Compagnia Fratelli Dalla Via. Il laboratorio sarà dedicato all'analisi di esperienze artistiche in cui prende forma un coinvolgimento autentico degli individui nel processo creativo. In particolare, verrà approfondito l'approccio della compagnia nel lavoro svolto con le comunità e si prenderanno in esame forme, modalità e luoghi in cui la proposta culturale può costruire sinergie positive con il turismo e l'arte del racconto applicata al sistema aziendale.

Alle 15.00 inizia il primo momento dedicato alla restituzione del processo artistico attivato durante l'estate tra Innocenzo Capriuoli, poeta, attore e performer di Venezia, e Florencia Ramòn, artista visiva, ballerina e performer di nazionalità italo-argentina. I due artisti hanno lavorato esclusivamente a distanza per tre mesi, indagando il tema dei sensi e del sesto senso, e si incontreranno per la prima volta in occasione del festival, restituendo al pubblico il processo artistico.

Alle 21 sarà il turno di Martina Auddino con Alessandra Fumai e Riccardo Maffiotti in CERCO CASA, uno spettacolo al limite tra teatro e danza che prende spunto dalle preoccupazioni abituali di un’ar-tista per mettere in scena il desiderio irri¬solto di “trovare casa” ad ogni situazione di disagio, sia nella vita che sulla scena. Lo spettacolo sarà preceduto alle 18 da un incontro con gli artisti aperto al pubblico.

Sabato 4 settembre

Alle 18: Teresa Noronha Feio, performer e coreografa portoghese residente in Italia, incontra gli spettatori prima dello spettacolo serale. Andrà in scena alle 21 RITRATTO PROFUMATO, un'installazione, visiva e profumata, all'interno della quale si svolge una performance partecipata.

A seguire, alle 22 è il turno della seconda tappa di presentazione della creazione dei due artisti in residenza Innocenzo Capriuoli e Florencia Ramòn.

Il programma dell'ultimo giorno, domenica 5 settembre, inizia alle 10 con il laboratorio della durata di tre ore PAESAGGI INTERIORI, condotto da Teresa Noronha Feio e la perfume designer Elena Cobez, che mira a risvegliare sensazioni e immaginari suggeriti dall’ idea di Sud. Nel corso del laboratorio i partecipanti saranno accompagnati nella narrazione di un paesaggio attraverso il gesto e potranno sperimentare la creazione di un proprio profumo a partire da un archivio di essenze.

Alle 15 si terrà l'ultimo appuntamento dei due artisti in residenza: Capriuoli e Ramòn incontreranno il pubblico assieme ai tre giovani curatori con cui hanno avviato la residenza per condividere esperienze, riflessioni e desideri futuri.

Chiude IPERESTESIA Festival lo spettacolo BLIND DATE 2.0 alle ore 21, di Giselda Ranieri che vede la danzatrice e coreografa esibirsi con la musicista Francesca Naibo. La sera dello spettacolo avverrà il primo incontro tra le due artiste che realizzeranno una performance di improvvisazione istantanea, connettendo il corpo danzante con il suono della chitarra. Prima dello spettacolo, alle 18, le artiste incontreranno gli spettatori per un talk.

Prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi, compresi workshop e talk.

Prenotazione obbligatoria e con biglietto simbolico a 1€ solo per gli spettacoli serali. Per accedere alle attività sarà necessario esibire la certificazione verde COVID-19 (Green pass), in ottemperanza alle disposizioni vigenti.

Info Biglietteria del festival Operaestate: 0424-524214.