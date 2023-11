Spettacoli di Mistero: Fuoco in Villa da Porto

Domenica 19 novembre Villa Da Porto Barbaran, a Montorso Vicentino ospiterà, alle 14:30, 15:30 e 16:30, la rappresentazione teatrale FUOCO IN VILLA DA PORTO. Uno spettacolo con scene itineranti attraverso le stanze della Villa a cura della compagnia teatrale “La Filigrana”, con possibilità di visita guidata.

Il fuoco può essere elemento di utilità o di distruzione. Non è facile controllare i suoi eventuali danni e l’uomo sa quanto sia difficile domarlo. Anche in Villa Da Porto Barbaran, a Montorso Vicentino, il fuoco è misteriosamente divampato in una stanza del meraviglioso edificio. Cosa sarà accaduto?

È il 1797, Napoleone ha appena vinto contro gli Austriaci ad Arcole ed il Conte Ottaviano da Porto teme che possa fermarsi a Montorso per saccheggiare la villa, quindi organizza una resistenza di volontari, male equipaggiati e male armati. Napoleone riesce facilmente ad entrare in Villa Da Porto per fare razzia ma oggetti di grande valore non se ne trovano, così l’Imperatore imbestialito dà ordine di spogliare le dame dei loro vestiti più belli e di eventuali gioielli. Corre inoltre voce che i Da Porto possiedano un grande vaso d’oro che nessuno ha mai trovato. Nemmeno Napoleone lo trova, così, arrabbiatissimo, ordina a suo genero di gettare un mozzicone di sigaro sulle tende della Villa che prendono fuoco. Riusciranno i montorsani a domare le fiamme?

DETTAGLI:

Prevista quota di partecipazione: €5,00

Per informazioni e prenotazioni: 3687186307 – prolocomontorsovi@gmail.it