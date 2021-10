Spettacoli del mistero: visite guidate, rappresentazioni a Vicenza e provincia

Venerdì 29 ottobre prenderà il via la nuova edizione di “Veneto: Spettacoli di Mistero”, Festival promosso da Regione del Veneto e UNPLI Veneto dedicato storie, leggende e tradizioni misteriose della Regione Veneto.

Una rassegna che prende spunto dall'immaginario collettivo della regione per ripartire, grazie ad un patrimonio immenso che fa parte a pieno titolo dell’identità della gente veneta.

Storie che, da secoli, consentono di esorcizzare ancestrali paure e che, in forma di spettacolo, consentono la valorizzazione di luoghi magnifici, quali le piazze, le ville, i teatri e i castelli che fanno da sfondo ai raccontati portati in scena dai volontari del Veneto.

VICENZA TRA MISTERI E LEGGENDE - 30/10/2021 VICENZA

Unpli Vicenza proporrà un tour guidato alla scoperta dei misteri e delle leggende che accompagnano la storia della città. Durante il percorso si sosterà davanti ai luoghi che sono stati protagonisti delle storie che verranno raccontate facendo scoprire un volto di Vicenza del tutto nuovo e inaspettato: nel passato non fu solo città del Palladio ma anche un luogo dove si consumarono tremendi delitti e riti magici. Ancora oggi alcune leggende legate alla sua storia calano un velo di mistero tra i suoi abitanti. Il cranio del Palladio, il fantasma Luigi Porto, le magie di Pietro “Nan” da Marano, i crimini di Odorico Capra sono solo alcune delle storie che appassioneranno i visitatori.

Parte del percorso si sviluppa nel centro storico per poi spostarsi nella prima periferia ai piedi di Monteberico dove si conclude il tour. Durante la passeggiata verranno raccontate tante curiosità come la storia del “Bacalà alla Vicentina” o del perché i Vicentini sono chiamati “Magnagati”

Guida turistica: Claudia Cavinato

Il tour si svolge completamente all’aperto. Si consigliano scarpe comode

Ore 14.30 – ritrovo in Piazza Matteotti – Vicenza

Passeggiata di 3 ore circa tra le vie della città

Ore 17.30 – conclusione

Quota di partecipazione: € 7,00

Posti limitati, prenotazione obbligatoria al numero 0444/300708 o via email a info@prolocovicentine.it

Nel rispetto delle normative anti Covid 19 si invita la partecipazione solo su prenotazione, muniti di mascherina con rispetto del distanziamento sociale richiesto.

LA LEGGENDA DEL VITELLO D’ORO DI MONTE SAN PIETRO - 30.10.2021 LUGO DI VICENZA

Reading teatrale alle ore 20:30 presso la chiesetta di Colle di San Pietro a Lugo di Vicenza

C’è un vitello d’oro sepolto sotto il monte di San Pietro: questo è ciò che si racconta alla Contrada Mare di Lugo di Vicenza e non solo.

Nel testo dello spettacolo si è voluto narrare un’immaginaria vicenda accaduta a Lugo di Vicenza nel 1250, quando Ezzelino prende possesso di queste terre, sostituendosi alla famiglia dei Da Breganze.

Tra i personaggi, oltre ad Ezzelino, chiamato dal popolo “Re Zalin”, c’è la Badessa delle Benedettine, installate da tempo a Lugo per volere della diocesi di Padova (fatto comprovato). C’è anche il cimbro Vincenzo, uomo di fatica del manso di San Pietro, appartenente alle monache.

Abbiamo scelto per i dialoghi del 1250 la lingua italiana attuale, poiché la lingua in uso a quei tempi sarebbe risultata di difficile comprensione. I dialoghi dell’ultima parte, che narra fatti avvenuti verso il 1920, si svolgono invece in forma dialettale.

il Vitello d’Oro, che muove le fila delle azioni umane, con la forza che gli deriva dal fatto di essere e restare, appunto, una leggenda.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Biglietto di ingresso: 8,00 € – 5,00 € per tesserati Unpli

Info e prenotazioni obbligatorie fino a esaurimento posti: eventi@prolugo.vi.it

In ottemperanza disposizioni di sicurezza anti-covid chiediamo cortesemente la prenotazione, il giorno dell’evento il green pass, il rispetto del distanziamento sociale e l’utilizzo di mascherina.

DELITTO IN VILLA GHELLINI - 30 e 31 /10/2021 VILLAVERLA

L’evento inizierà alle ore 18.00 e terminerà alle ore 24:00 circa.

Per diversi secoli si è creduto che Villa Ghellini fosse una villa seicentesca che non avesse nulla da raccontare: enormi stanze vuote piene solo dei sogni di una potente Famiglia, di fatto mai avverati. Ma se invece vi dicessimo che quelle stanze non sono mai davvero state abbandonate? Se vi dicessimo che tra i suoi corridoi si nasconde un assassino? Per una notte, Villa Ghellini tornerà a rivivere ed i personaggi che nel corso dei secoli l’hanno abitata vi porteranno alla scoperta del suo misterioso passato. Un viaggio nel tempo tra segreti, storia, cultura e tradizioni di un tempo lontano che ancora oggi persiste.

Visita immersiva di Villa Ghellini.

L’ambizione dei Conti Ghellini di ricreare una Versailles nel cuore di Villaverla nel vicentino fu infranta ancora prima che questa potesse essere completata. Ciò che però ci è stato lasciato in eredità è un piccolo gioiello dell’Arch. Pizzocaro, allievo del Maestro Palladio, che in diverse occasioni in passato ha funto da dimora e riparo per molte persone. Un edificio quindi pregno di storia che per una notte tornerà a rianimarsi grazie a degli attori che riporteranno in vita personaggi che realmente hanno abitato quelle mura e inscenando frammenti di realtà di guerra che per diversi anni hanno visto Villa Ghellini come protagonista. Una visita animata e attiva dove, oltre ai rimandi storici e culturali del paese, non mancheranno il mistero e riferimenti a tradizioni enogastronomiche locali.

Saranno inoltre presenti animazioni e intrattenimento anche per i più piccini e uno stand enogastronomico aperto per tutta la durata dell’evento.

Ci saranno stand enogastronomici aperti durante tutta la durata dell’evento.

Divisione nei seguenti gruppi:

– 25 persone all’interno dela Villa per volta

– 200 persone all’interno del Cortile

QUOTA DI PARTECIPAZIONE Ingresso libero.

Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. Offerta libera per lo spettacolo.

Per info e prenotazioni: prolocovillaver2005@libero.it

In ottemperanza disposizioni di sicurezza anti-covid chiediamo cortesemente la prenotazione, il giorno dell’evento il green pass, il rispetto del distanziamento sociale e l’utilizzo di mascherina.