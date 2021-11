Spettacoli del mistero a Villa Cordellina: rappresentazione teatrale, percorsi guidati

Arriva al giro di boa il menu di Veneto Spettacoli di Mistero, la rassegna promossa da Regione del Veneto e UNPLI Veneto che celebra le storie più occulte e i territori in cui hanno avuto origine. Eventi pensati per tutta la famiglia che accompagnano i visitatori nei luoghi senza tempo del Veneto, alla scoperta del fascino nascosto delle antiche tradizioni.

Domenica 21 novembre 2021

Pro Loco Alte Montecchio - Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore (VI), ore 14.30 – 15.30 – 16.30

I bambini del Luogo Pio di Vicenza - Rappresentazione teatrale, percorsi guidati

Verso la fine dell'800 molte città e provincie venete, tra cui anche quella di Vicenza, furono costrette ad attrezzarsi nel creare strutture che accogliessero i bambini abbandonati nella “Ruota degli Esposti” con la speranza che fossero destinati ad una maggior fortuna. Spesso questi bimbi venivano considerati come figli della mala sorte: non conoscendone la provenienza di origine erano guardati con diffidenza e sospetto dalle famiglie. Negli archivi storici locali si trovano storie di bambini che sono stati trasferiti di famiglia in famiglia per decine di volte, per poi essere riportati all'orfanotrofio, segnando in questo modo per sempre le loro esistenze.