Spettacoli classici: La signora Dalloway al Teatro Olimpico

Ed è una scelta ardua, quella di inaugurare il Ciclo dei Classici con La signora Dalloway in versione teatrale: il Direttore Artistico e regista Marinelli ha scelto infatti un romanzo difficilissimo da rappresentare, per l’uso estremo del monologo interiore e del dialogo esasperatamente intimo, in cui i personaggi fanno emergere la loro verità quando solo parlano con se stessi. Eppure nessun romanzo moderno è tanto classico come questo; ché in un mercoledì di giugno del 1923 dove Clarissa Dalloway e i suoi vecchi amici di Bourton si apprestano a ripartire dopo la guerra e la Spagnola grazie ad un festa borghesissima e privata che ha tutto il sapore d’un rito di liberazione dal male, il coro dei padri greci si fa presente ed assordante più che mai. Non più una schiera indefinita e corporea di uomini, donne, vecchi che assistono e consigliano la Storia, ma un universo perfettamente definito ma senza corpo “dell’altra parte di noi” che commenta, descrive, parla, s’interroga; “l’altra parte di noi” che vuole tracciare una vita parallela a quella che si snoda di fuori. Il coro sono le voci che ci parlano, ma che nessuno sente. Il coro sono le voci che quando abbiamo il coraggio d’ascoltare possono farci mutare direzione fino a farci impazzire e morire, (Septimus Warren Smith).

LA SIGNORA DALLOWAY

testo e regia Giancarlo Marinelli

con Anna Galiena, Ivana Monti, Romina Mondello, Fabio Sartor, Ruben Rigillo e Fabrizio Bordignon

Lo spettacolo sarà in scena venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre, e ancora giovedì 1, venerdì 2 e sabato 3 ottobre alle 21.00. (biglietti disponibili su www.classiciolimpicovicenza.it).

Teatro Olimpico di Vicenza - 73° Ciclo di Spettacoli Classici

“Nostos. Se tu non torni”

Direzione artistica: Giancarlo Marinelli

Vicenza, dal 25 settembre al 23 ottobre 2020

PROGRAMMA 2020

venerdì 25, sabato 26, domenica 27 settembre, ore 21.00

giovedì 1, venerdì 2, sabato 3 ottobre, ore 21:00

Teatro Olimpico

LA SIGNORA DALLOWAY

testo e regia Giancarlo Marinelli

con Anna Galiena, Ivana Monti, Fabio Sartor, Romina Mondello, Ruben Rigillo, Fabrizio Bordignon, Andrea Cavatorta, Giulia Pelliciari

multivisioni di Francesco Lopergolo

light designer Andrea Grussu

costumi Daniele Gelsi

produzione Teatro Ghione

martedì 29 settembre, ore 18.00

Palazzo Cordellina - Biblioteca Bertoliana

ELENA E PENELOPE

di e con Giorgio Montefoschi

e con letture di Romina Mondello

martedì 29 settembre, ore 21.00

Teatro Olimpico

ECUBA E LE STREGHE

Castracagna la strega del Po

di e con Ivana Monti

mercoledì 30 settembre, ore 21.00

Teatro Olimpico

NOI

Dialoghi Shakespeariani

di e con Anna Galiena

domenica 4, domenica 11, domenica 18 ottobre, ore 17.30

Giardino del Teatro Olimpico

PALLADIO MAGICO

per le famiglie

con Carlo Presotto

di Carlo Presotto e Davide Venturini

produzione La Piccionaia

sabato 10 ottobre, ore 21.00

Teatro Olimpico

IL LUPO E LA LUNA

di e con Pietrangelo Buttafuoco

multivisioni di Francesco Lopergolo

venerdì 16, sabato 17, lunedì 19, martedì 20 ottobre, ore 21.00

Giardino del Teatro Olimpico

CLITENNESTRA

I morsi della rabbia

di e con Anna Zago

regia Piergiorgio Piccoli

produzione Theama Teatro

giovedì 22 e venerdì 23 ottobre, ore 21.00

Teatro Olimpico

UNA PICCOLA ODISSEA

di e con Andrea Pennacchi

musiche dal vivo Giorgio Gobbo, Annamaria Moro, Gianluca Segato

produzione Boxer Teatro

_____

APERITIVO OLIMPICO

ovvero: se quelle statue potessero parlare…

a cura di Antonio Stefani e con la partecipazione di Giancarlo Marinelli

sabato 26 settembre, sabato 3 e sabato 10 ottobre, ore 19.00

Giardino del Teatro Olimpico

venerdì 23 ottobre, ore 19.00

Biblioteca Civica Bertoliana