Spettacoli classici all'Olimpico, tutto il programma

Il 76° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza viene presentato oggi alla stampa, il quinto affidato alla Direzione Artistica di Giancarlo Marinelli, scrittore, autore teatrale e regista, un Ciclo caratterizzato da un titolo di grande forza evocativa - “Stella Meravigliosa” - che riassume le scelte artistiche e l’impostazione del lungo e a volte accidentato, percorso di lavoro; il titolo rimanda al romanzo del 1962 dello scrittore giapponese Yukio Mishima, un testo che incarna il dilemma atroce e dilaniante tra conservazione e annientamento, creazione e distruzione, indicando la necessità irrevocabile di una scelta.

Gli spettacoli del nuovo Ciclo dei Classici edizione 2023 – otto spettacoli, di cui cinque in prima nazionale – saranno in scena dal 21 settembre al 21 ottobre; si nutrono e arricchiscono negli approfondimenti de L’Olimpico incontra il pubblico, una serie di incontri, convegni, tavole rotonde, che si svolgono all’Odeo dell’Olimpico, nel Giardino del Teatro e in Basilica Palladiana, con studiosi, critici e artisti, a discutere con il pubblico dei temi e dei riferimenti suggeriti dagli spettacoli in scena.

“Stella Meravigliosa”, il titolo del 76° Ciclo è dunque di per sé l’enunciazione di una sfida e di una sua non più procrastinabile risoluzione; la guerra delle guerre magistralmente rappresentata da Mishima, diventa il motivo critico dentro e fuori il Classico e l’interrogativo su cui si plasma questa nuova edizione degli Spettacoli Classici all’Olimpico, diretta da Giancarlo Marinelli. La questione è se la forza del Mito sia quella di uscire dal Testo, e di passare nel Testo di qualcun altro, che lo declina poi secondo i tempi e i modi della Storia, oppure se la sua potenza sia inscindibile da chi per primo l’ha tramandato a noi, e senza di lui non sia possibile alcuna rappresentazione del Sacro e del Classico.

PROGRAMMA 2023

76° CICLO DI SPETTACOLI CLASSICI TEATRO OLIMPICO DI VICENZA

21, 22, 23 settembre ore 21 Teatro Olimpico

GABRIELE VACIS E PEM

SETTE A TEBE

ispirato alla tragedia di Eschilo

drammaturgia di Gabriele Vacis e PEM

con le attrici e gli attori di Potenziali Evocati Multimediali

regia di Gabriele Vacis

Milk Wood Project 24 settembre ore 19.30 e ore 20.30

itinerario in tre tappe: Basilica Palladiana, Teatro Olimpico e Giardino del Teatro Olimpico

PRIMO REGGIANI, LELLA COSTA, SEBASTIANO SOMMA

DI LÀ DAL FIUME E TRA GLI ALBERI

reading teatrale itinerante con aperitivo

dal testo di Ernest Hemingway

29, 30 settembre ore 21 - 1 ottobre ore 21 Teatro Olimpico

BEATRICE VENEZI, DRUSILLA FOER, ANDRÈ DE LA ROCHE

HISTOIRE DU SOLDAT

musica Igor Stravinskij

con l’Ensemble da camera dell’Orchestra del Teatro Olimpico

multivisione Francesco Lopergolo regia di Giancarlo Marinelli

Olimpico Off 29, 30 settembre e 1 ottobre ore 18 e ore 20

partenza dal Teatro Olimpico

DANIELE BARTOLINI

STILL NOVO

cancellare, correggere, disseppellire

performance itinerante audience specific per 25 spettatori

concept e regia Daniele Bartolini

dramaturg Stefania Vitulli

5, 6, 7 ottobre ore 21 Teatro Olimpico

VIOLA GRAZIOSI

CIRCE

di Luciano Violante

La Tragedia Innocente

13, 14 ottobre ore 21 15 ottobre ore 18.30 Teatro Olimpico

GIUSEPPE PAMBIERI

ODISSEO, COLUI CHE CORSE AL DI LÀ DEL MARE

con gli attori di Tema Cultura Academy

coreografie Silvia Bennett

testo e regia di Giovanna Cordova

19, 20, 21 ottobre ore 21 Teatro Olimpico

DIEGO DALLA PALMA

BELLEZZA IMPERFETTA

di e con Diego Dalla Palma

e con la partecipazione straordinaria di Nancy Brilli 19/10, Luciana Savignano 20/10, Cecilia Gasdia 21/10

musiche dal vivo di Cesare Picco

costumi Diego Dalla Palma e Laura Milan

progetto scenico e regia di Ferdinando Ceriani

Olimpico Off PRIMA NAZIONALE 21 ottobre ore 16 e ore 19

Caserma Ederle

ANTONIO STEFANI E TEMA CULTURA ACADEMY

GLI AMERICANI A VICENZA

reading teatrale con musica dal vivo

tratto da Gli Americani a Vicenza ed altre storie di Goffredo Parise

di e con Antonio Stefani

e con gli attori di Tema Cultura Academy

in collaborazione con Associazione Musicale Francesco Manzato

regia di Giovanna Cordova

L’OLIMPICO INCONTRA IL PUBBLICO

Incontri e approfondimenti

22 settembre Odeo del Teatro Olimpico

BRUCIA IL CLASSICO ALLA PROVA DEL TEMPO

Giornata di studi organizzata dall’Accademia Olimpica e dalla Biblioteca civica Bertoliana

>ore 10 Fratelli nemici. Drammaturgia della guerra nei Sette contro Tebe

con la partecipazione di Monica Centanni, Anna Beltrametti, Giorgio Ieranò e con Gabriele Vacis

>ore 16 Una conversazione necessaria

Un testo antico e un regista dialogano con Monica Centanni

23 settembre ore 18 Giardino del Teatro Olimpico

HEMINGWAY, DI LÀ DAL TESTO NELL’AMORE

La storia d’amore tra Ernest Hemingway e Adriana Ivancich raccontata da chi l’ha vissuta

con Irina Ivancich Marchesi, nipote di Adriana Ivancich

modera Stefano Girlanda, Il Giornale di Vicenza

6 ottobre ore 18 Giardino del Teatro Olimpico

LO SGUARDO DI CIRCE

La figura di Circe, sviluppo e creazione dello spettacolo in scena all’Olimpico

con Luciano Violante

modera Antonio di Lorenzo, Il Vicenza

7 ottobre ore 10 Basilica Palladiana

Classici Contro

LA CRISI DELL’EROE

L’eroe, archetipo del pensiero occidentale: declinazioni e possibilità

con Alberto Camerotto, Filippomaria Pontani, Katia Barbaresco

modera Lorenzo Parolin, Il Giornale di Vicenza

14 ottobre ore 10 Basilica Palladiana

TEATRO, LA PORTA DEL TEMPO

Il tempo della tragedia, il tempo dell’azione, il tempo degli dèi

con Christian Greco, Maria Elisa Avagnina, Diego Dalla Palma, Ferdinando Ceriani, Sergio Perosa

modera Lorenzo Parolin, Il Giornale di Vicenza

dal 21 settembre al 21 ottobre Odeo del Teatro Olimpico di Vicenza

ESPOSIZIONE DEI COSTUMI DE I SETTE CONTRO TEBE, EDIZIONE 1937

con Memo Benassi per la regia di Guido Salvini

I LUOGHI

Teatro Olimpico e Giardino del Teatro - Stradella del Teatro Olimpico, 8

Basilica Palladiana - Piazza dei Signori

Palazzo Leoni Montanari, Contrà Santa Corona, 25

Palazzo Thiene - Contrà S. Gaetano Thiene, 11

Chiesa di San Vincenzo – Piazza dei Signori

Soldiers’ Theatre della Caserma Ederle – Viale della Pace, 276 (con partenza della navetta dal parcheggio del Teatro Comunale)

Sede degli eventi de l’Olimpico incontra il pubblico

Odeo e Giardino del Teatro Olimpico - Stradella del Teatro Olimpico, 8

Basilica Palladiana - Piazza dei Signori

BIGLIETTI

I biglietti saranno in vendita online su www.classiciolimpicovicenza.it e alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza.

I prezzi dei biglietti per “Sette a Tebe” e per “Circe” sono 25 euro (intero), 20 euro (over 65), 15 euro (under 30); per “Histoire du Soldat” costano 28 euro (intero), 24 euro (over 65), 18 euro (under 30), mentre per “Bellezza Imperfetta” è previsto un biglietto unico a 20 euro.

Per lo spettacolo “Odisseo, colui che corse dal mare” de La Tragedia Innocente, i biglietti costano 15 euro (intero), 12 euro (over 65) e 10 euro (under 30), mentre per Milk Wood Project “Di là dal fiume e tra gli alberi” il biglietto per spettacolo e aperitivo, compreso nel prezzo, è di 20 euro.

Per gli spettacoli della sezione Olimpico Off: per “Still Novo” il biglietto unico costa 10 euro, mentre per “Gli americani a Vicenza” il biglietto per spettacolo e trasporto dal Teatro Comunale alla Caserma Ederle, compreso nel prezzo, è di 20 euro.

Per gli appuntamenti de “L’Olimpico incontra il pubblico” l’ingresso è gratuito previa prenotazione obbligatoria sul sito del Ciclo di Spettacoli Classici.