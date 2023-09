Spettacoli Classici al Teatro Olimpico: 'Sette a Tebe'

25 euro (intero), 20 euro (over 65) e 15 euro (under 30)

Sarà “Sette a Tebe”, uno spettacolo ispirato alla tragedia di Eschilo, drammaturgia di Gabriele Vacis che firma anche la regia dello spettacolo, traduzione di Monica Centanni, ad aprire il 76° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza “Stella meravigliosa”, direzione artistica di Giancarlo Marinelli, giovedì 21 settembre 2023 alle 21.00. Sarà in scena al Teatro Olimpico di Vicenza in replica venerdì 22 e sabato 23 settembre, sempre alle 21.00.

È sicuramente un felice ritorno al Teatro Olimpico, per Gabriele Vacis, regista e drammaturgo tra i più apprezzati della scena contemporanea e i giovani attori della scuola torinese, dopo il successo del “Prometeo” della passata edizione dei Classici, ma è anche una prova importante questa messinscena della mitologia di Tebe sulla saga della stirpe di Edipo, focalizzata sulla possibilità di rappresentare quel sentimento tragico che sembra disperdersi nella chiacchiera quotidiana del nostro presente. E così nella “nuova” versione, sarà la gente di Tebe che assiste e commenta quel che succede, a determinare gli eventi della tragedia: la folla diventa protagonista, quasi un’opinione pubblica che con la sua invadenza onnipresente è capace di volgere in festa, in mercato, ogni evento straordinario, anche i più tragici. Anche qui, come in “Prometeo”, si cercherà di esplorare alcuni rapporti tra l'attore che narra e l'attore che interpreta, non più considerando contrapposti i due termini ma cercando di "comprenderli" e metterli in condivisione con il pubblico che partecipa.

Ed è la relazione tra l’uomo e la guerra, sul “terribile amore” dell’essere umano per questa attività (prendendo a prestito le parole dello psicanalista James Hillman) la base su cui viene costruita l’azione scenica dei “Sette a Tebe”, una guerra che viene vissuta e percepita in modo completamente diverso a seconda dei ruoli: quasi un gioco per i maschi, un evento dilaniante e drammatico per le donne.

I prezzi dei biglietti di “Sette a Tebe” sono 25 euro (intero), 20 euro (over 65) e 15 euro (under 30); ne restano pochi.