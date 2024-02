Speed date tra i libri a Vicenza

Ti piace leggere e vorresti conoscere persone che condividono la tua passione?

Allora non perderti questo evento che ti permetterà di incontrare la tua anima gemella letteraria

Lo Speed Date tra i libri è un evento in cui ti presenti ad altre persone parlando:

del tuo libro, al primo turno

di te stessa/o, al secondo turno

La tua lettura funge da biglietto da visita e tu e la persona che hai di fronte avete 5 minuti in totale per parlare del vostro libro, in particolare, dovrai raccontare:

perché hai scelto quel libro

cosa ti ha colpito

cosa ti ha insegnato



Lo Speed Date tra i libri è un'occasione unica per ampliare le tue letture e confrontarti con altre persone appassionate di libri. E chissà, magari anche per trovare l'amore o un'amicizia speciale.

il costo d'ingresso è di 5 euro e include una consumazione e un contributo per la serata

il numero di partecipanti è limitato a 14 persone, con età dai 18 anni in su

la durata dell'evento è di circa due ore