Spazio6: incontro di poesia e musica con Michela Modolo

Spazio6 di Contrà San Pietro a Vicenza invita alla visita di un'imperdibile mostra di pittura: "Conversazioni" opere di Michela Modolo.

Sabato 25 marzo alle ore 18:00 ci sarà un incontro di poesia e musica.



Brani musicali di un trio di flauti diretto da Chiara Andriolo, si alterneranno a versi di Franco Marcoaldi per voce di Lucio Ferrari.

Con la presenza di Michela Modolo.



Michela Modolo, vicentina d'adozione, maestro d'arte, diploma dell'Accademia di Belle Arti a Venezia, pittrice e docente di discipline artistiche.

Dagli anni '80 è presente nel panorama artistico italiano ed estero.

La mostra raccoglie una quindicina di opere che raccontano un lungo percorso iniziato negli anni '80 con le prime esposizioni e che prosegue tutt'ora cercando di tenere "la rotta" che si basa sul principio di armonia tra spazio ed elementi della composizione, nei contrasti tra luce e ombra, tra leggero e pesante, tra denso e sfumato.

Opposti richiami per pensare, capire e scegliere come essere.

Evento ad ingresso libero.

Potrete visitare la mostra fino al 2 aprile, dal giovedì alla domenica dalle ore 16 alle ore 19