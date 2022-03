Allo Spazio Bixio, “Il libertino”  con la compagnia Nautilus Cantiere Teatrale

Ricorda Fantozzi il protagonista della pièce, Arduino Rossi, un uomo senza qualità e senza carattere, che vive una vita assolutamente anonima, con moglie ipocondriaca e famiglia di lei a dir poco ingombrante. Una domenica pomeriggio, però, incontra per caso Matilde, una giovane affascinante che lo invita nel suo appartamento. Nonostante mille remore, l’uomo alla fine dcide di accettare e di dare alla sua vita, attraverso questa scappatella, una piega inaspettata e carica di possibilità, che però non saranno proprio quelle che lui sogna.

Nuovo appuntamento, sabato 2 aprile alle 21 al Teatro Spazio Bixio di Vicenza, con “Mutazioni 02”, quindicesima stagione di spettacoli di scena nella sala off del Comune, affidata per la parte artistica e organizzativa a Theama Teatro.

La compagnia Nautilus Cantiere Teatrale propone la commedia tinta di giallo “Il libertino” di Aldo De Benedetti, diretta da Piergiorgio Piccoli e Daniele Berardi.



Sul palcoscenico saranno impegnati Alberto Albiero, Anna Battocchio, Giovanni Bazzocchi, Federico Bruno Calearo, Daniela Calvene, Gianfranco Cardone, Paola Daddelli, Barbara Grigioni, Fabio Menon, Cristina Mion e Federica Omenetto.

Alla rassegna collaborano quest’anno For.The - Centro di formazione teatrale diffuso e Alta Diffusione - Teatri di Prossimità, sodalizio creato dall’Associazione Res - Rete Spettacolo dal Vivo.

Biglietti interi a 12 euro, a 10 i ridotti, a 6 per i residenti nel Comune di Vicenza (previa prenotazione obbligatoria), grazie al contributo del Comune di Vicenza attraverso il Bando Cultura 2021 nell’ambito del progetto “Vicenza oltre il Covid: con la cultura si riparte”.

Per informazioni e prenotazioni (consigliate): info@theama.it oppure 0444.322525, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; nel giorni di spettacolo, dalle 10 alle 18, è attivo il numero 392 1670914. Informazioni www.teatrospaziobixio.com. Lo Spazio Bixio si trova in via Mameli, 4.