Spazi insoliti: visite guidate a Vicenza

Due giorni per conoscere Vicenza come mai l’avevi vista! Finalmente torna, per una nuova edizione, SpazInsoliti!

Attraversa il cuore della città e scopri giardini segreti, terrazze mozzafiato, corridoi suggestivi e location nascoste. Lasciati trasportare dalle note di musicisti in acustica, osserva le opere di illustratrici, fotografi e pittori e fatti stupire da installazioni e performance di danzatrici e attori.



• COME PARTECIPARE •

Posti limitati! Vai sul sito www.portoburci.it/spazinsoliti/, scegli un percorso e prenota il tuo posto compilando il form: forms.gle/oszGURSHxNfLGpqh6

Il punto di partenza e arrivo è PORTO BURCI (Contrà dei Burci, 27 – Vicenza). Tutti i percorsi saranno pedonali e dureranno circa 3 ore, quindi ti consigliamo di calzare le tue scarpe comode preferite!



• TUTTE LE INFO SULL'EVENTO + LE TAPPE + GLI ARTISTI •

www.portoburci.it/spazinsoliti/



• SPAZINSOLITI AFTERPARTY •

Dalle 20.00 aperitivo e concerti a Porto Burci con Falou Seck & The Meltin Beats (sabato) e Simone Massaran (domenica).



• INGRESSO UP TO YOU! •

Se ti piace l’esperienza, puoi decidere di lasciarci un’offerta!



• MODALITÀ D’ACCESSO •

Nel rispetto delle normative vigenti, per il mantenimento della sicurezza di tutti i partecipanti sarà importante l’utilizzo delle mascherine. Attualmente non è richiesto il possesso del Green pass per la partecipazione ai percorsi, mentre sarà necessario per partecipare alle serate a Porto Burci. [ATTENZIONE: quest’indicazione potrebbe variare nei prossimi giorni per l’uscita di nuove specifiche del Governo in merito alle normative per il contenimento dei contagi da Covid-19: ti invitiamo a tenerti aggiornat* sui canali di Porto Burci]



• GRAZIE! •

SpazInsoliti nasce da un’idea di Arci Servizio Civile ed è stato realizzato grazie al fondamentale contributo di giovani volontari under30. Passo dopo passo, ci proponiamo di (ri)scoprire luoghi di Vicenza sconosciuti o non sempre accessibili e restituirli a quella città che ancora ha voglia di immaginare, creare e lasciarsi stupire.

Il progetto è realizzato in RETE con le associazioni di Porto Burci (Legambiente, Arciragazzi, Circolo Cosmos, Non dalla Guerra) e con il contributo del Corpo Europeo di Solidarietà.



Unione Collector / SVT Società Vicentina Trasporti / Distreet Art / Colorificio Zucchi / Club Unesco

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...