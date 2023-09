Spazinsoliti 2023 al Porto Burci

Ven 16 e sab 17 settembre dalle 15:00

Due giorni per conoscere Vicenza come mai l’avevi vista!

Scoprire spazi inesplorati, location nascoste e luoghi privati fatti rivivere grazie alle opere di giovani artisti, fotografi, musicisti e performer.



Nato da un'idea di Arci Servizio Civile Vicenza e portato avanti da un affiatato gruppo di volontar3 che cura ogni aspetto della sua organizzazione.

Una opportunità di visibilità per gli artisti locali, ma anche di formazione e acquisizione di competenze per l3 giovan3 che dedicano il loro tempo al progetto.



Scopri tutti gli artisti e le tappe sulla pagina dedicata: https://www.portoburci.it/progetti/spazinsoliti-evento-2023/



Prenota il posto per il Laboratorio tattile delle 19.00 con Cristina Calderoli dedicato all3 bimb3 tra i 4 e i 7 anni: https://forms.gle/PoGNoE27cGyg4ugq6



L’ingresso è offerta libera