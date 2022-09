Spazinsoliti al Porto Burci

Torna per la terza edizione SpazInsoliti, il festival per riscoprire Vicenza da nuove prospettive.

Cosa succede quando l’arte invade i luoghi della quotidianità? Può riempirci la vita di meraviglia, oppure… creare scompiglio!

Scegli il percorso e prenota il tuo posto cliccando qui https://forms.gle/2ZBxhrieqyycB8fy7



// PERCORSO CAOS //

Porto Burci × Marianna Anoardi (performance partecipata)

Pensilina SVT × Alessandro De Petre (pittura)

Laundry self service × Il Complesso del Brodo (musica)

Giardino del gruppo giochi "Le Gemme" × La Fortuna (musica) + MBM art (pittura)

Casa-atelier × Manuela Carretta (danza)

Porto Burci × Queen of Trauma (pittura)



// PERCORSO ARMONIA //

Porto Burci × Marianna Anoardi (performance partecipata)

Barbiere Barba Papà × Davide Marchioretto (musica)

Stazione dei treni × Michela ed Elena Imbrunito (performance)

Pensilina SVT × Alessandro De Petre (pittura)

Studio Legale Galla e Associati × Voichita Marina Muntoi (musica)

Porto Burci × Queen of Trauma (pittura)



//AFTER PARTY @ PORTO BURCI //

Sabato h. 20.30 Karaoke

Domenica h. 20.30 TBA



Contributo consigliato: 3€

Per saperne di più su artisti e location segui @PortoBurci su instagram e facebook!





SpazInsoliti nasce da un’idea di Arci Servizio Civile ed è stato realizzato grazie al fondamentale contributo di giovani volontari? under30. Passo dopo passo, ci proponiamo di (ri)scoprire luoghi di Vicenza sconosciuti o non sempre accessibili e restituirli a quella città che ancora ha voglia di immaginare, creare e lasciarsi stupire.