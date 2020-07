Spark - 3 serate di musica vista lago

Ci siamo! Apre ufficialmente SPARK il nuovo locale al Laghetto di Marola

Calendario ricco di eventi per la tre giorni di musica e good vibes.



È SUGGERITA LA PRENOTAZIONE



VENERDì 31 LUGLIO: dalle 18.00 alle 02.00

► FDTD pres: from DISCO to LAKE//Inaugurazione SPARK



SABATO 1 AGOSTO: dalle 18.00 alle 02.00

► Lumen Festival SOUNDSYSTEM with DJ SPILLER



DOMENICA 2 AGOSTO: dalle 18.00 alle 02.00

► Cipria



DJ SET DI FRONTE AL LAGO 🌅.



A Vicenza, località Marola.

- ingresso gratuito





FOOD AREA

Living Bay è street food con ristoranti Tex Mex + Hamburger 🌮 + 🍔, Birreria 🍻, Drink e cocktail bar 🍸+🍹e molto altro.



- ampio parcheggio

- Zona in completa sicurezza COVID19



►► PARTNER:

birra San Gabriel | Birra Menabrea Official | LA CUEVA | Radio Piterpan Official





SPARK

Via Marconi 96,

36040 Marola VICENZA