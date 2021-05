Sovizzo: “Maggio dei  Libri” omaggio a Dante

Il Comune di Sovizzo e la Biblioteca Civica in omaggio a Dante e sempre attivi per la cultura

Nell’anno dedicato alle celebrazioni per il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, il “Maggio dei Libri”, campagna nazionale di sensibilizzazione alla lettura promossa dal CEPELL (Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Attività Culturali), celebra il sommo poeta declinando in ogni suo significato l’Amore, uno dei temi cardine della produzione del grandissimo fiorentino.

L’Amministrazione comunale di Sovizzo e la Biblioteca Civica propongono, per l’occasione, tre momenti online dedicati alla Divina Commedia nei quali verranno letti, a cura di cittadini ed operatori culturali offertesi volontariamente, alcuni dei canti più belli rispettivamente tratti dall’Inferno, dal Purgatorio e dal Paradiso. Il titolo scelto per la rassegna “Amor che move il sole e l’altre stelle” sottolinea la potenza e la centralità del sentimento che, nella poetica dantesca, alla fine vince su tutto l’orrore che il Mondo è in grado di produrre e, allo stesso tempo, vuole essere un richiamo al profondo legame che si crea fra libri e lettori, fra le storie scritte e le esperienze sempre diverse che se ne hanno leggendole.

Gli appuntamenti saranno tutti disponibili sul Canale YouTube del Comune di Sovizzo a partire dalle date indicate per ognuno, rispettivamente:

- Martedì 11 maggio, con l’“Inferno”

- Martedì 18 maggio, con il “Purgatorio”

- Martedì 25 maggio con il “Paradiso”.

Nel corso del primo appuntamento, dedicato ai gironi infernali, verrà proposta la lettura del Canto V a cura di Luca Toschi, del Canto XIII a cura di Gianfranco Sinico e del Canto XXVI a cura di Paolo Frigo. A concludere ogni incontro la bibliotecaria Dott.ssa Anna Cappello proporrà alcuni suggerimenti bibliografici relativi ai temi trattati da ciascun Canto, evidenziandone l’universalità e l’attualità.

