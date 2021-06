Sorgentone illumina la notte di Lonigo con il suo rock “incendiario” 

Il viaggio musicale della rassegna Postounico prosegue il 30 giugno a Villa Pisani Bonetti con il pianista-acrobata che ha trionfato al programma Italia’s Got Talent.

IL CONCERTO. Pianista-acrobata e cantante, ha collezionato oltre 600 concerti tra Italia e Svezia, Finlandia, Francia, Germania, Belgio, Svizzera. Consacrato, a furor di popolo, vincitore dell'edizione 2019 del programma televisivo Italia’s Got Talent, è un musicista dal carisma unico e dalla tecnica sopraffina che non passa inosservata quando le sue dita volano sul pianoforte: ai tasti azzarda assoli acrobatici, suonando anche con gomiti e piedi; modula la voce fino a ottenere effetti speciali.

Il rock and roll “incendiario” di Antonio Sorgentone e della sua band The Heart Attacks illumina di spettacolo la notte di Postounico. Il Festival della musica nei luoghi dell'arte prosegue il suo itinerario musicale e mercoledì 30 giugno (alle 21) arriva a fare tappa a Villa Pisani Bonetti di Bagnolo di Lonigo per il terzo concerto della rassegna.

Nato a Giulianova nel 1983 da una famiglia di strumentisti, si appassiona da giovanissimo al mondo della musica e a 10 anni inizia a suonare il piano. La sua carriera è segnata da brani che sono diventati colonne sonore di film, come La Patente di Alessandro Palazzi con i pezzi originali Felicità, Come back to me, My sweet hot baby. Ha inoltre realizzato importanti campagne pubblicitarie: Pete pete, registrato con i Capone Bros., è stato scelto prima per la pubblicità del gioco Roulettabille in Francia e nel 2013 dalla casa automobilistica Volkswagen per lo spot del nuovo modello di maggiolino in onda alla tv nazionale della Polonia.

Travolgente è il repertorio che propone a Postounico: un folgorante mix di rock anni Cinquanta, boogie woogie, brani originali e classici swing italiani di grandi protagonisti del passato come Renato Carosone o Fred Buscaglione.

In caso di maltempo l'evento si terrà nel Teatro Comunale di Lonigo.

IL LUOGO. Di ritorno, nel 1541, dal suo primo viaggio a Roma, con il progetto della villa di Bagnolo il giovane Palladio inizia la sua collaborazione con la Serenissima. La villa apre la sezione dedicata alle “case di villa” nel trattato I quattro libri dell’architettura. Con la rinnovata Barchessa, oggi ospita eventi internazionali di cultura e di arte contemporanea organizzati dalla famiglia Bonetti Bedeschi.

LA RASSEGNA. Ideato nel 2016 dal Comune di Lonigo con il suo Teatro Comunale e la direzione artistica di Alessandro Anderloni, Postounico è un viaggio musicale itinerante a tappe che si snoda quest'anno nei territori di Lonigo, Alonte, Arzignano, Cologna Veneta, San Bonifacio, Sarego, Val Liona e Villaga grazie alla collaborazione delle Amministrazioni comunali coinvolte. Il Festival è patrocinato da Regione Veneto, Provincia di Vicenza e Provincia di Verona. Sponsor sono Rino Mastrotto Group, Fabbrica Italiana Sintetici, Autovega, La Barchessa di Villa Pisani, Trixie.

Prenotazioni on line a festival@postounico.it fornendo nome e cognome di ciascun partecipante. Per ulteriori informazioni: 0444.720241 (nei giorni feriali dalle 9 alle 13) e festival@postounico.it.

INFO. Ingresso: € 10. Biglietteria del Teatro Comunale di Lonigo (Piazza Matteotti, 1 – Lonigo), fino al 7 agosto e dal 23 al 30 agosto nei giorni lunedì e sabato dalle 9 alle 13.