Sono bravo con la lingua al Teatro Kitchen

Michelangelo chiese al suo Mosè, tant’era perfetto: “Perché non parli?”.

Ma non bastava un movimento del piede? Doveva pure parlare?

Una serata nello stile di altri spettacoli di Antonello Taurino: argomenti serissimi trattati in modo comicissimo. Qui è l’esilarante confessione di un docente di lingue antiche alle prese con la svolta lavorativa più destabilizzante della sua carriera: la possibilità di traferirsi in un’azienda hi-tech della Silicon Valley.

Una storia di fonemi, idiomi, linguistica e computer

di e con Antonello Taurino

scritto con Carlo Turati

suono e luci Ornella Banfi, Ivan Garrisi

primo spettatore Annamaria Testa

SABATO 13/11/2021 DALLE ORE 21:00

SONO BRAVO CON LA LINGUA Antonello Taurino al

Kitchen Teatro Indipendente

Agli spettacoli si accede con Green pass