La furia che alimenta una vendetta come la nostalgia che rende dolce il desiderio, sono affetti che ricorrono nei testi della Cantata Italiana del XVIII secolo.

Domenica 24 ottobre alle ore 17,00 presso le Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, sede museale di Intesa Sanpaolo a Vicenza, il soprano Benedetta Gaggioli canterà in concerto con I Musicali Affetti alcune opere dei “padri” di questo genere musicale.

La Gaggioli, già solista in ensemble come La voce delle Muse di Paolo Pacini e Tuscae Voces di Elia Orlando (con il quale registra un disco di madrigali per la Tactus, di prossima uscita, è anche la vincitrice del Secondo premio del XV Concorso di Canto Barocco – Premio Fatima Terzo organizzato da Spazio & Musica in collaborazione con le Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari e Grandezze & Meraviglie (Modena).

In questo programma che omaggia il “Sonare et cantare”, dopo l’apertura affidata a Corelli, si comincia con Händel. In “Notte placida e cheta” (cantata HWV 142 per soprano, violini e continuo) la tristezza dell’amante si confonde al desiderio della “delizia d’amor”, fino a rendere il confine tra realtà e immaginazione piuttosto labile. Lui stesso si domanderà, nell’aria finale, se la vita dell’amata sia “non altro che un sogno”. Nella cantata “Olimpia” di Alessandro Scarlatti, tra i fondatori dell’Accademia dell’Arcadia e che tanto influenzò lo stesso Händel, i toni cambiano decisamente. Gli elementi naturali sono invocati anche qui, ma per dare forza alla furia che muove un amante tradito.

Per trasmettere gli affetti del testo, i due compositori si avvalgono sapientemente sia della voce che delle parti strumentali, affidate ai Musicali Affetti con Fabio Missaggia (violino e direzione), Matteo Zanatto (violino), Monica Pelliciari (viola), Carlo Zanardi (violoncello), Fabiano Merlante (arciliuto e chitarra barocca) e Nicola Lamon (cembalo).

Spazio & Musica 2021 SONARE ET CANTARE Ardito & Sublime – da Scarlatti a Händel Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari

BIGLIETTI: Biglietto unico € 7,00 – Prenotazioni al numero verde 800.578875