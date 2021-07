Video-testimonianza sui fatti di Genova: "Solo limoni - i nostri 20 anni dal G8"

Giovedì 22 Luglio ore 21:00 Porto Burci documentazione poetica. SOLO LIMONI: video-testimonianza sui fatti di Genova accompagnata da poesie, suggestioni e storie, che ripercorrono le manifestazioni del luglio 2001 esprimendo le pluralità delle moltitudini che vi parteciparono.



La pellicola offre un'ampia prospettiva sulle tematiche emerse, sulle utopie spezzate e sulle drammatiche dinamiche che sono esplose. Le immagini e le parole di “Solo Limoni” sono acide quanto il loro succo, ma possono essere determinanti per guardare meglio attraverso le nubi dei lacrimogeni che impediscono l'osservazione di un importante passato.



In occasione del ventennale dagli avvenimenti del G8 di Genova, i giorni 12, 16, 22 e 29 luglio Porto Burci ospiterà una serie di eventi culturali e di approfondimento con l’intento di ripercorrere le trasformazioni che dal 2001 ad oggi hanno segnato una parte della storia dei movimenti sociali ed ambientalisti italiani.



L'esposizione della mostra sarà attiva fino a fine mese!

? La rassegna “I NOSTRI 20 ANNI DAL G8. UN ALTRO MONDO È POSSIBILE?”

prosegue



? Giov 29 luglio alle 20:45 | CHI ROMPE PAGA? IL COSTO SOCIALE DELLE MULTINAZIONALIDibattito a cura di Altreconomia

