Sol Gabetta e Bertrand Chamayou al TCVI

Intero: 22 euro, Ridotto over 65: 17 euro, Ridotto under 30: 10 euro

Prezzo Intero: 22 euro, Ridotto over 65: 17 euro, Ridotto under 30: 10 euro

Sono passati sei anni dalla prima volta a Vicenza della violoncellista Sol Gabetta. Già allora famosa in tutto il mondo, oggi Sol ha maturato altri straordinari traguardi artistici in recital, come solista a fianco delle migliori orchestre del pianeta e come musicista da camera, vero centro focale di tutto il suo lavoro. “Non voglio mai sentirmi arrivata, perché non si arriva mai”, questo il suo motto. Sol torna al Comunale con il fedele partner artistico Bertrand Chamayou per un programma che mette insieme Mendelssohn e Brahms, più un piccolo intermezzo di musica contemporanea.

Domenica 19 marzo 2023, ore 20:45

Teatro Comunale di Vicenza

SOL & BERTRAND

Mendelssohn, Variations concertantes in Re maggiore per violoncello e pianoforte, Op. 17 (MWV Q19)

Brahms, Sonata n. 2 in Fa maggiore per violoncello e pianoforte, Op. 99

Mendelssohn, Sonata n. 2 in Re maggiore per violoncello e pianoforte, Op. 58 (MWV Q32)