“Sogni e illusioni di libertà. La mia storia”, Patrick Zaki presenta il suo libro a Vicenza

Presentazione del libro “Sogni e illusioni di libertà. La mia storia” di Patrick Zaki al Porto Burci, domeniva 10 marzo alle ore 14,30.

Il 7 febbraio 2020 Patrick Zaki torna a casa, da Bologna, dove studia. Si vuole fermare pochi giorni. È solo la pausa di uno studente, ma le cose non vanno come previsto: Zaki viene arrestato al Cairo e resta in prigione per 20 mesi. In questo libro racconta la sua storia: cosa è successo davvero quel giorno e cosa è avvenuto nei giorni successivi. Ma anche cosa lo ha tenuto vivo: gli studi, la passione per il calcio, la musica, l’affetto dei suoi cari, dell’amata Reny, dell’Italia tutta.

Patrick George Zaki dopo aver studiato Farmacia al Cairo, inizia a lavorare presso l’EIPR (Egyptian Initiative for Personal Rights), una delle più importanti organizzazioni egiziane per la difesa dei diritti umani e civili. Nel 2019 decide di ricominciare a studiare e si trasferisce a Bologna, dove si iscrive alla Laurea Magistrale internazionale in Women’s and Gender Studies. Per il suo lavoro in favore dei diritti umani e per le opinioni politiche espresse sui social media è stato in carcere per 20 mesi.

“La speranza è il motivo per cui esisto e racconto la mia storia. La speranza mi è venuta dal primo momento in cui ho visto una persona che mi amava e che ha deciso di rischiare e di affrontare tutto per me, una famiglia che non sapeva cosa stesse accadendo, ma ha scelto di stare dalla parte del figlio, qualunque fossero le sue scelte. Sarò sempre grato per tutto l’amore e la speranza che mi hanno circondato. Rimarrò fedele a questa malattia della speranza con cui mi avete contagiato, fino a quando le prigioni, piene di persone libere, saranno vuote”.

Ingresso libero.