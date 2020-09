A S. Maria di Camisano Vicentino: SOFFITTE IN PIAZZA! Seconda mostra/scambio di oggettistica, antiquariato, dischi, libri, francobolli, cartoline, monete, fumetti, modernariato, abiti usati (vintage e non). Ingresso e parcheggio gratuito. Spazio gratuito per gli espositori - previa prenotazione al numero indicato sulla locandina!