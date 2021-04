Social Network: incontri on line

Prosegue Social Network, la proposta del Comune di Valdagno in tema di inclusività attraverso conoscenza, arte e bellezza. Il focus di questa edizione è la cura e il prendersi cura, partendo dal presupposto che la cultura stessa è cura e porta salute e benessere, in questo percorso si sta lavorando sul tema da diversi punti di vista, con laboratori, seminari e incontri.

Giovedì 8 aprile alle 20.30 si terrà un evento dal titolo “P.O.S.T.: Pratiche Originali per un Sociale in Trasformazione” con gli interventi di Valentina Dal Mas, danzatrice e performer, Veronica Maria Bertozzi, arteteraputa, Chiara Soldà, musicoterapeuta, Cristina Dal Dosso, di Primula Società Cooperativa Sociale, professionisti del Css Villa Serena, Francesca Lora, di StudioProgetto Cooperativa Sociale. La pratica artistica è cura e produce benessere, la bellezza e l'arte hanno un impatto positivo sulla longevità e sul benessere psico sociale. La serata sarà quindi l’occasione per confrontarsi sul tema con alcuni partner di Social Network, attraverso la testimonianza e il racconto di professionisti del settore.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube “Sala Soster”. L’appuntamento si rivolge a chiunque si occupi di educazione e formazione, dagli educatori socio sanitari a docenti, professionisti, educatori, genitori, animatori, ma anche studenti.