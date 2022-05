SloWino: due giorni tra le eccellenze wine & food

Nel weekend del 28 e 29 maggio, nella splendida cornice di Villa Stecchini a Romano d’Ezzelino, una due giorni per promuovere le eccellenze enogastronomiche italiane, è SloWino, un evento imperdibile per tutti gli amanti del buon vino e non solo. L’offerta non sarà solo ampia, ma anche altamente selezionata: nell’arco delle due giornate saranno presenti 150 tra produttori di vino, birra e distillati e vari presidi di SlowFood con specialità gastronomiche di assoluto pregio, rarità e storicità.

Il programma prevede per tutto il weekend anche l’orto didattico, i giardini sensoriali, una mostra d’arredo per giardini, una mostra d’auto d’epoca con la partecipazione del Garage Bonfanti, un’area Food Truck e per i più piccoli l’Elfo park e tanti altri intrattenimenti.

Oltre alle numerose degustazioni, chi vorrà, potrà iscriversi alle masterclass, una rara opportunità di approfondimento su vari temi specifici. L’azienda Bertani Domains presenterà I Lustri dell’Amarone, Mattia Vezzola proporrà la sua pregiata selezione di vini rosè, l’enologo Roberto Cipresso vi guiderà attraverso i sapori del Sangiovese verticale, l’azienda G.D. Vajra porterà la sua produzione di Barolo orizzontale, Giovanni Majolini presenterà una selezione di vini d’annata 2018, il primo sommelier d’Italia Marco Manfrin offrirà una degustazione guidata di sei sidri di stili diversi selezionati dalla guida Slow Food, l’ azienda Arnaldo Caprai curerà la presentazione dei vini di Michel Rolland e infine l’azienda Fongaro proporrà la degustazione del Durello verticale.

A queste, si aggiunge una masterclass sull’olio extra-vergine d’oliva, curata da Mauro Pasquali, presidente regionale di Slow Food Veneto.

I corsi non solo offriranno un’esperienza sensoriale di degustazione selezionata, ma anche un’occasione per appassionarsi alla storia enologica, conoscere di persona i produttori vinicoli, le loro tecniche produttive e i loro valori. Valori vecchi e nuovi che mettono al centro la tutela del territorio, la stagionalità dei prodotti e la sostenibilità della produzione.

Per questo evento unico, è stata scelta una prestigiosa location: Villa Stecchini. La storica Villa, è immersa in 16 mila metri quadrati di verde, dove verrà allestita una mostra di auto d’epoca e una mostra d’arredo per giardini. Inoltre, all’interno di Elfo Park, sarà predisposta un’area giochi dove i bambini potranno divertirsi e prendere parte ai laboratori organizzati dal personale dell’evento.

Sabato 28 maggio, il parco farà da cornice all’esclusiva cena di gala, firmata dallo chef Dimitri Mattiello, in cui le pietanze gourmet saranno abbinate a vini IGT e DOCG.

Orari

Sabato 28 maggio l’evento avrà inizio dalle ore 11.00 e terminerà alle ore 20:00.

Domenica 29 maggio riprenderà dalle ore 10:30 e si concluderà per le ore 19:00.

Il biglietto d’ingresso, la partecipazione alle masterclass e alla cena di gala sono prenotabili sul sito www.slowino.it nella sezione shopping. L’ingresso e l’accesso alle iniziative offerte dalla manifestazione sono possibili anche senza prenotazione, acquistando il ticket direttamente in loco.

La manifestazione è organizzata dalla Presidente Confesercenti di Bassano del Grappa Letizia Bonamigo. Fedele ai principi Slow Food, SloWino vuole diffondere la conoscenza di prodotti alimentari di eccellente qualità. Un patrimonio culturale che rappresenta storia, territorio e tradizioni da preservare e valorizzare. A rendere possibile tutto questo sono l’Enoteca Pomo d’Oro e Slow Food Bassano del Grappa e Marostica capitanati da Letizia Bonamigo, vulcanica imprenditrice impegnata da sempre nella diffusione della cultura del cibo.

SloWino è un’esperienza da non perdere a partire dalla location: Villa Stecchini di Romano d’Ezzelino (VI) è accogliente, prestigiosa, elegante.

Costruita dall’abate Jacopo Stecchini nel 1672, è una delle poche ville venete rimaste che è tuttora abitata dalla famiglia che l’ha realizzata.

L’esterno della Villa presenta un parco di 16.000 mq, un rigoglioso giardino con una splendida peschiera, una barchessa, una colombaia e una cappella gentilizia, consacrata. Al suo interno, invece, custodisce delle opere d’arte preziose: su tutte due dipinti di Jacopo Da Ponte e l’unico ritratto di Gemma Donati – moglie di Dante Alighieri. Oltre a questo potrai trovare alcune sculture della Scuola del Canova e una collezione privata della Scuola di Pittura Veneta, fondata a Venezia nel ‘500.