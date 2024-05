Sixteen year hop: tanti auguri birrificio Birrone!

16 YEAR HOP! BIRRIFICIO BIRRONE compie 16 anni! Per l’occasione un imperdibile WEEKEND DI FESTA, ovviamente in stile #SAGRAFOREVER!



-Venerdì 17 Maggio dalle 21.30 daremo il via alla Festa con RICKY ANIMATION!

-Sabato 18 Maggio dalle 21.30 brinderemo assieme in compagnia di MARCO FESTA!

-Domenica 19 Maggio dalle 18.00 non potevamo non concludere alla grande con LUCIANO GAGGIA!



16 anni di amore e passione per la vera birra artigianale!





Gallery

334.2053333