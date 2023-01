Sirene con Patrizia Laquidara, Anna Zago e Stefania Carlesso

Prezzo non disponibile

Sabato 21 gennaio alle 21 e domenica 22 alle 18, allo Spazio Bixio di Vicenza, va in scena Sirene - L’ultimo incanto con la cantautrice Patrizia Laquidara e le attrici Stefania Carlesso e Anna Zago, che firma anche testo e regia.

Tre donne che parlano di donne, un lavoro corale ricco di sfide, a partire dalla resa teatrale dell’ambiente sonoro della fascinazione prodotta dalle Sirene fino ad arrivare a immaginare la verità da esse rivelata, così terribile da poter condurre alla morte: “Per il primo aspetto – spiega Anna Zago – è stato fondamentale il lavoro di drammaturgia musicale e di sound design curato da Patrizia Laquidara, mescolando canto nudo, voci rielaborate e campionamenti; nella ricerca della verità da rivelare, invece, ci siamo affidate all’Ulisse omerico e alle sue interpretazioni letterarie, in particolare quelle di Pascoli e di Kafka, ma anche e soprattutto al suo secondo viaggio, quello dal quale, alla ricerca della conoscenza, non fece ritorno”.

Biglietti interi a 15 euro, a 12 i ridotti. Per informazioni e prenotazioni (consigliate): info@theama.it oppure 0444.322525, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; nel giorni di spettacolo, dalle 10 alle 18, è attivo il numero 392 1670914. Informazioni anche su www.teatrospaziobixio.com. Il Teatro Spazio Bixio si trova in via Mameli, 4.

Lo spettacolo, che ha debuttato al 74° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico, rientra nella rassegna Mutazioni 03, promossa dal Comune di Vicenza e curata per la parte artistica e organizzativa da Theama Teatro, in collaborazione con FOR.THE – centro di formazione teatrale.