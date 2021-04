Sir András Schiff riapre il Teatro Olimpico di Vicenza

A pochi giorni dalla riapertura dei teatri italiani, Sir András Schiff si ripresenta al Teatro Olimpico di Vicenza per un’edizione speciale del festival Omaggio a Palladio.

Nelle due date in programma il pianista ungherese si esibisce in recital (sabato 1 maggio) e in trio (domenica 2) con due colleghi che stima moltissimo: Erich Höbarth al violino e Christophe Coin al violoncello.

I due concerti sono trasmessi gratuitamente in diretta streaming sul canale YouTube della Società del Quartetto a beneficio dei tanti appassionati da tutta Europa che quest’anno, causa le limitazioni imposte dalla pandemia, non possono seguirlo dal vivo com’erano soliti fare nelle passate edizioni.

Programma

Joseph Haydn

Trio per pianoforte, violino e violoncello in Sol maggiore Hob:XV:25

Franz Schubert

Trio per pianoforte, violino e violoncello in Si bemolle Maggiore D.898

Biglietti: Intero euro 35, Ridotto over66 e under30 euro 20 in vendita sul circuito di Vivaticket e presso la sede della Società del Quartetto da lunedì 26 aprile.

Anche il nostro Teatro Olimpico riaprirà le porte al pubblico. Lo farà con due concerti straordinari organizzati dalla Società del Quartetto che in più si potranno seguire in diretta streaming gratuita qui: https://www.youtube.com/watch?v=bfkDeahrJ-E