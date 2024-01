Sips and Bites con musica live alla Polpetteria Rumori

Prezzo non disponibile

Venerdì 26 gennaio 2024, a partire dalle ore 18:00, Rumori Polpetteria di Vicenza presenta l'evento "Sips and Bites con Musica Live". Gli ospiti speciali della serata saranno gli After Brunch, che inizieranno la loro performance dalle 21:30. Durante l'evento, ogni cocktail ordinato sarà accompagnato da una polpettina in omaggio, permettendo ai partecipanti di esplorare un mondo di sapori unici.

Rumori Polpetteria è rinomata per i suoi cocktail artigianali, creati con maestria utilizzando ingredienti freschi. Ogni cocktail è un'esperienza sensoriale unica, pensata per essere abbinata perfettamente con le varie proposte culinarie del locale. Oltre ai cocktail, Rumori offre una vasta gamma di gusti di polpette, oltre a panini e club sandwich, rendendo ogni visita un'avventura gastronomica.

Con più di 20 gusti di polpette, una paninoteca e una selezione di cocktail raffinati, Rumori Polpetteria si distingue come una destinazione ideale per gli amanti del buon cibo e delle bevande di qualità.

L'evento del 26 gennaio è un'occasione per chi vuole godersi una serata di musica dal vivo, deliziosi cocktail e piatti squisiti in un ambiente accogliente e vivace nel paradiso dei gusti.