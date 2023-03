Simply the best, uno spettacolo sui 40 anni a Montecchio Maggiore

Simply the best in scela al Teatro San Pietro a Montecchio Maggiore mer, 8 marzo ore 21:00, e? uno spettacolo sul compleanno, sui 40 anni, che poi per altri possono essere 30 o 72 o 19, e? uno spettacolo sul compleanno + 1, ossia sul giorno dopo. Il giorno dopo la festa, dopo i dirty martini, i ricordi, le illuminazioni, gli incontri nuovi e vecchi, il gridato e il non detto, dopo i balli, il sesso, il sonno, quando ti ritrovi sola in mezzo al disordine, quando ti ritrovi cambiata e allora provi a rimettere in ordine quelle 24 ore, a raccontarle, a riviverle, a chiedere aiuto per poter unire i puntini e cercare di capire perché? e quando e? successo che ti sei risvegliata diversa. Simply the best e? uno spettacolo sulla difficoltà di stare in mezzo, sull'inadeguatezza, sul giudizio, sulla ricerca della propria liberta? e verità?. È la vocina nella tua testa che ti dice con la stessa convinzione che sei una nullità? o che sei the best, a volte contemporaneamente. Simply the best e? consigliato ad un pubblico adulto essendo uno spettacolo ad alto contenuto erotico che difficilmente erotizzerà?, e? uno spettacolo su chi sogni di essere e non sei e su chi sei grazie ai sogni. Simply the best costa meno dell'analista e da? più? soddisfazione. Simply the best seppur simply the best non sa? trovare soluzioni. Se qualcuno capisce Simply the best e? simply the best e quindi alla fine lo deve spiegare a tutti. Non e? simply essere simply the best.

INIZIO SPETTACOLI ORE 21.00

