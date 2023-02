Simone cristicchi in "Magazzino 18" a Lonigo

Al Porto Vecchio di Trieste c’è un “luogo della memoria” che racconta una pagina dolorosissima della storia d’Italia. Con il trattato di pace del 1947 l’Italia perdette vasti territori dell’Istria e della fascia costiera e quasi 300 mila persone scelsero di lasciare le loro terre natali, destinate a essere jugoslave, e di proseguire la loro esistenza in Italia. Simone Cristicchi ripercorre questa pagina della nostra storia in un testo che prende il titolo proprio da quel luogo nel Porto Vecchio di Trieste, dove gli esuli lasciarono le loro proprietà, in attesa di poterne in futuro rientrare in possesso: il Magazzino 18. A dieci anni dal debutto teatrale, dopo circa 500 repliche tutto esaurito in tutta Italia, Cristicchi porta nuovamente in scena lo spettacolo che ha emozionato l’Italia. Una narrazione che parte da quegli oggetti della memoria per riportare alla luce ogni vita che vi si nasconde dietro, in reportage storico che diventa un “musical civile”.

In programma al Teatro Comunale di Lonigo il 18/02/2023.

Simone Cristicchi

MAGAZZINO 18

di Simone Cristicchi, Jan Bernas

regia Antonio Calenda



musiche e canzoni inedite Simone Cristicchi

musiche di scena e arrangiamenti Valter Sivilotti

produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Teatro Stabile di Bolzano, Corvino Produzioni



Biglietti ridotti riservati a spettatori Under30 e Over65