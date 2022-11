Simon Joiner, un grande musicista, nobile outsider live al Lucky Tap

Sarà un concerto di particolare interesse il concerto di Simon Jorney in programma domenica 4 dicembre 2022 alla birreria Lucky Tap di Vicenza.

Live ci sarà un grande musicista con alle spalle una lunga carriera discografica, Joyner è uno di quei protagonisti della canzone d’autore che ha mancato l’appuntamento con la notorietà per restare fedele a quell’intensità poetica che lo ha designato, al pari di altri nobili outsider, come uno dei più degni eredi della tradizione di Woody Guthrie, Bob Dylan, Townes Van Zandt e Leonard Cohen.

SIMON JOYNER

Non ci sono parole per descrivere Simon Joyner, talento irriverente e prolifico in grado di influenzare artisti del calibro di Beck, Kevin Morby, Bright Eyes, Gillian Welch. La sua musica è unica e difficilmente classificabile, come spesso succede per grandi artisti come lui. Mai scoperto dal mondo mainstream, ma per ogni uscita prodotto da label di grande livello, come Jagjaguwar, Woodsist, Ba da Bing, Island) è rimasto dal suo primo album (lo stupendo "Umbilical Chords" del '92) fino alle sue ultime, meravigliose fatiche ("Pocket Moon", uscita ad ottobre 2019 per Island) ed il recentissimo "Songs from a Stolen Guitar", due rare perle underground.

DOMENICA ALLE ORE 21:00

SIMON JOYNER Live in LuckyTap121

Lucky Tap via Vecchia Ferriera, 121 Vicenza