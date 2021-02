Simboli e curiosità sui portali di pietra di Chiese e palazzi di Vicenza

Un tour curioso e affascinante che vi porterà a scoprire più da vicino alcuni dettagli di Vicenza che spesso passano inosservati.

Ogni giorno percorriamo le vie della città per lavoro oppure per qualche commissione e, senza accorgerci, passiamo davanti a palazzi o chiese che, sulle loro facciate, hanno incastonate, come pietre preziose, vere e proprie opere d’arte: i loro portali.

Nei secoli, i portali hanno sempre sottolineato il un punto di passaggio più rappresentativo della casa, quello che separa e connette la vita pubblica a quella privata. Il nostro tour vuole mettere in evidenza come questo elemento architettonico abbia svolto nei secoli sia semplici funzioni d’uso che di rappresentanza.

Sfingi, unicorni, putti, rose o teste di cesari sono testimoni silenziosi che raccontano a quanti non si erano accorti della loro presenza e del loro valore storico e artistico, storie di lavoro, di eventi, di parabole familiari, di secolari attività artigianali.

Sabato 20 Febbraio ore 14.30

DOVE: p.zza San Lorenzo

