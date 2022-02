Silvio Orlando in “La vita davanti a sé” a Schio

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Torna sul palcoscenico del Teatro Astra Silvio Orlando per far rivivere il romanzo di Romain Gary “La vita davanti a sé”, edito in Italia da Neri Pozza.

Ci troviamo a Bellevile, quartiere malfamato nella periferia di Parigi. Momò è un ragazzino orfano accolto nella sua pensione da Madame Rosa, ex-prostituta ebrea. È questo il punto di partenza del romanzo “La vita davanti a sé” di Romain Gary, da cui è tratto lo spettacolo di Silvio Orlando.

Un storia di umanità sgangherate, di miseria sociale, di povertà e compassione, accompagnata dalle atmosfere musicali dell’Ensemble dell’Orchestra Terra Madre, una formazione che celebra l’incontro e la diversità attraverso i suoni dei popoli della Terra.

Lo spettacolo racconta la storia di Momò, un bimbo arabo di dieci anni che vive nel quartiere multietnico di Belleville, nella pensione di Madame Rosa, un’ex prostituta ebrea che ora si prende cura dei figli mai riconosciuti delle «colleghe» più giovani. Vite sgangherate, ma anche una delicata storia d’amore.

Il testo di Gary, anticipando temi quali la convivenza tra religioni e stili di vita diversi, si inserisce nell’attuale contesto europeo che vede una strutturale crisi economica, accentuata da un costante flusso migratorio, che crea e risveglia antiche paure. Il teatro può farsi portavoce di tali storie e raccontare questi personaggi, mettere in scena la storia di Momò e Madame Rosa nel loro disperato abbraccio contro tutto e tutti è necessario e utile.

Venerdì 25 febbraio ore 21

Teatro Astra Schio

Silvio Orlando

LA VITA DAVANTI A SÉ

Biglietti in vendita online su Vivaticket e presso la biglietteria del Teatro Civico.

Platea 1° settore: intero € 25.00 | ridotto € 23.00

Platea 2° settore: intero € 22.00 | ridotto € 20.00

Galleria: intero € 15.00 | ridotto € 14.00

È consigliato l'acquisto in prevendita presso la biglietteria del Teatro Civico oppure online su Vivaticket.

La biglietteria del Teatro Civico è aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13, il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18.30 e il sabato dalle 10 alle 12.

? INFO tel 0445 525 577 | info@teatrocivicoschio.it

www.teatrocivicoschio.it