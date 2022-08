Silent walk: passeggiata nel bosco urbano in Carpaneda

Una passeggiata accompagnata da una drammaturgia in cuffia e interventi dal vivo, per esplorare l’area di Carpaneda: un’area rurale superstite, incuneata tra i centri urbani di Vicenza e Creazzo, circondata dalla zona industriale e aperta, a nord, verso i colli e le montagne della Lessinia. Il luogo perfetto per fare esperienza dell’inter-relazione tra città e campagna, per promuovere una cultura dell’agro-ecologia aperta a tutti i cittadini e legata ai temi cibo, salute, tutela della biodiversità e paesaggio rurale e all’adattamento del territorio alle sfide poste dal cambiamento climatico. Il Silent Walk è l’esito di un percorso laboratoriale educativo-creativo realizzato con la classe 4^ BSC del Liceo Quadri di Vicenza.

SABATO 3 SETTEMBRE 2022 ALLE ORE 18:00

Silent walk voci dal bosco urbano

Strada della Carpaneda, Vicenza

Partecipazione gratuita

regia di Paola Rossi

con Paola Rossi

Ufficio Teatro Astra

Contrà Barche 55 – Vicenza

tel. 0444 323725