Silent Play: il cielo sopra Vicenza

Un percorso di frammenti d’autore sul tema del desiderio per ritornare a percorrere lo spazio pubblico dopo l’esperienza della quarantena “a distanza di sicurezza”, con l’utilizzo di radiocuffie immersive.

Tre luoghi in una città: In ognuna di essi un artista ha costruito un viaggio, fatto di parole, suoni, musiche, azioni. Ogni artista, come gli angeli disoccupati del film “Il cielo sopra Berlino) di Wim Wenders, ha lavorato da casa, lontano dall’aspetto fisico del luogo. Ognuno di loro ha usato solo Google street view, la propria memoria ed a quella dei testimoni che ha scelto. Ed anche finito l’isolamento la sua presenza sarà solamente sonora. Ad agire saranno gli spettatori/attanti, che ascolteranno la sua voce attraverso le radio-cuffie, rispettando la distanza di sicurezza ed indossando la mascherina. Le comparse saranno i passanti inconsapevoli, le quinte lo spazio urbano della piazza, ancora in fase di ripopolamento. In ogni città delle guide accompagnano il viaggio, gestiranno la trasmissione ed il paesaggio sonoro.

DOMENICA 24 OTTOBRE 2021 ALLE ORE 11:00

drammaturgia Anagoor, Sotterraneo, Massimiliano Civica

cornice narrativa Carlo Presotto

cornice sonora Andrea Cera

Evento inserito all’interno della Domenica Ecologica del Comune di Vicenza.

Partecipazione gratuita, su prenotazione.

In caso di maltempo, la Domenica Ecologica verrà annullata, per informazioni visitare il sito www.comune.vicenza.it

Ufficio Teatro Astra

Contrà Barche, 55 - Vicenza

tel. 0444 323725

info@teatroastra.it Mostra meno